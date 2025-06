Travolta e uccisa una 15enne, ferito l’amico 16enne. Non è in pericolo di vita - PH IL RESTO DEL CARLINO

ANSA. Una tragedia ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri la comunità di Tolentino, in provincia di Macerata, dove una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Gessica Vulpe, residente a Tolentino, è deceduta sul colpo dopo essere stata investita da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme a un amico, un ragazzo di 16 anni originario di San Severino Marche.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18 di sabato 7 giugno, proprio davanti al cinema multisala Giometti, un punto di ritrovo molto frequentato da giovani e famiglie nel fine settimana. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati investiti da un furgone in transito. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Gessica sbalzata per diversi metri: inutili i soccorsi

Ad avere la peggio è stata Gessica, colpita in pieno dal mezzo e sbalzata per circa dieci metri a causa della violenza dell’urto.

I soccorritori, intervenuti tempestivamente sul posto con ambulanza e personale medico del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi.

Il coetaneo ricoverato ad Ancona: le sue condizioni non sono gravi.