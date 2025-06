TREVISO – Elena Maraga, l’ex maestra di una scuola dell’infanzia in provincia di Treviso licenziata a causa della sua presenza sulla piattaforma Onlyfans, ha querelato il papà di un suo ex alunno. Lo riportano i giornali locali, tra cui Il Gazzettino e il Corriere del Veneto.

L’uomo avrebbe portato alla luce il caso. Maraga ha querelato anche altre tre persone: si tratta di utenti social che l’hanno offesa sul Web.

“Il fascicolo è stato depositato tre giorni fa. Conto che la lista si allunghi”, ha dichiarato Fabrizio Dumas della Cub Treviso, come riporta Il Gazzettino.

“Tutto è nato da un papà che mi ha trovato su Onlyfans e poi ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto a tal punto che la moglie ha raccontato tutto alla scuola. Io non ho mai fatto pubblicità di quel profilo”, aveva raccontato Maraga, ricorda il Corriere del Veneto.

Inoltre, parlando dei genitori che l’hanno accusata in un recente video sui social, la donna ha affermato: “Anche loro hanno pagato per vedermi e tutto questo è davvero imbarazzante, perché allora, oltre ad avermi comunque fatta passare per una meretrice, chi è l’immorale?

Al di là del fatto che la morale è abbastanza astratta e non c’è nulla di codificabile, chi è l’immorale? Sono io, come maestra, che nel mio tempo libero faccio con il mio corpo ciò che mi pare? Oppure sono loro che sbirciano, comprano, guardano e poi con la stessa mano condannano me?

So che ormai questa storia già la conoscete, già l’avete sentita, però ho voluto parlarne apertamente una volta per tutte, mettere i puntini sulle i per chiarire la situazione, anche perché sono stanca delle ingiustizie che ho subito e che sto tuttora subendo, anche a nome di tutte quelle donne, perché ce ne saranno un sacco, ne sono certa, che come me si sono sentite condannate e attaccate o comunque punite per ciò che gli uomini fanno senza pagarne le conseguenze”.

Lo riporta tgcom24