Antonio Grieco, il cuore oltre il dolore: a Saronno conquista il titolo italiano SM35 dopo una straordinaria rimonta

SARONNO – Ci sono gare che si vincono con le gambe e altre che si conquistano con il cuore. La 24 Ore di Saronno 2026, valida come Campionato Italiano IUTA di Ultramaratona e riconosciuta dalla FIDAL, ha raccontato proprio una di queste storie. Una storia fatta di sacrificio, sofferenza, resilienza e determinazione. Il protagonista è Antonio Grieco di Foggia, che al termine di una battaglia lunga ventiquattro ore ha conquistato il titolo di Campione Italiano di Ultramaratona 2026 nella categoria SM35, confermandosi campione per il secondo anno consecutivo.

La manifestazione lombarda rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e storici dell’ultrarunning italiano. Oltre alla 24 Ore individuale, erano in programma la suggestiva staffetta a squadre di 24 ore, la 100 km, anch’essa valida come Campionato Italiano della specialità, e la gara sulle 6 ore. Ma è la prova individuale la sfida più estrema: una gara contro il tempo, contro gli avversari e soprattutto contro sé stessi.

Dodici ore al comando della classifica generale

Antonio Grieco si è presentato al via in condizioni eccellenti, forte del titolo tricolore conquistato proprio a Saronno nel 2025. Fin dalle prime battute ha imposto un ritmo elevato, prendendo immediatamente il comando della classifica generale.

Per circa dodici ore il podista foggiano ha guidato la competizione, mantenendo il primato assoluto e dando l’impressione di poter lottare fino alla fine per la vittoria generale.

Poi è arrivato il momento più difficile.

Da alcune ore il corpo stava inviando segnali preoccupanti. Il dolore al tibiale sinistro aumentava progressivamente fino a trasformarsi in un vero e proprio blocco. All’improvviso Antonio è stato costretto a fermarsi. Un colpo durissimo per chi fino a quel momento aveva dominato la gara. La crisi è stata totale. Ogni tentativo di ripartire sembrava destinato a fallire. Ma arrendersi non è mai stata un’opzione. Più volte ha provato a riprendere il cammino, combattendo contro il dolore e contro la delusione di vedere sfumare un sogno che sembrava a portata di mano.

Con pazienza e determinazione, Grieco è riuscito gradualmente a rimettersi in movimento. Passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, ha iniziato una straordinaria rimonta. È stata una lunga battaglia fatta di sofferenza, sacrificio e forza mentale. Una corsa dentro la corsa che lo ha portato a recuperare posizioni importanti e a tornare protagonista nelle fasi finali della competizione. Dopo ventiquattro ore di gara, circa 150 chilometri percorsi e oltre 380 giri del circuito, il bilancio finale è stato straordinario.

Antonio Grieco ha concluso la sua prova al primo posto nella categoria SM35, conquistando il titolo di Campione Italiano di Ultramaratona 2026.

Per l’atleta foggiano si tratta del quarto titolo italiano di categoria della carriera, ottenuto tra le specialità della 100 km, della 24 Ore e della 48 Ore, e del secondo consecutivo conquistato proprio a Saronno.

Nella classifica assoluta ha chiuso al sesto posto generale, sfiorando il podio nonostante l’infortunio che ne aveva compromesso la gara nella seconda parte.

Un risultato che vale molto più di una semplice posizione in classifica.

“Non siamo macchine, ma esseri umani”

L’obiettivo era quello di vincere anche la classifica generale. Tuttavia, l’ultramaratona insegna che il percorso verso il traguardo è spesso imprevedibile. “Aver guidato la gara per metà della sua durata, aver affrontato un infortunio e una crisi totale e poi essere riuscito a ripartire fino a conquistare un’altra maglia tricolore è qualcosa che porterò per sempre dentro di me”, racconta Antonio.

Parole che sintetizzano perfettamente lo spirito di una disciplina ancora poco conosciuta dal grande pubblico.

“Molti non comprendono davvero cosa significhi affrontare gare come queste. Noi ultramaratoneti non corriamo soltanto contro gli avversari, ma soprattutto contro noi stessi. Ogni gara è una sfida per superare i propri limiti fisici e mentali.”

Tra le emozioni più forti vissute durante questa impresa c’è anche il ricordo di una persona speciale. Antonio ha voluto dedicare questa vittoria al suo suocero, scomparso prematuramente pochi giorni prima della gara. “Era uno dei miei più grandi tifosi. Sono certo che da lassù stia festeggiando insieme a me questo successo.” Un pensiero commosso che rende ancora più significativo il traguardo raggiunto.

Con la conclusione della 24 Ore di Saronno si chiude la prima parte della stagione agonistica 2026. Ora sarà tempo di recuperare dall’infortunio, affrontare la pausa estiva e tornare gradualmente agli allenamenti in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno.

Nel frattempo resta una nuova maglia tricolore da aggiungere a una carriera già ricca di soddisfazioni e la consapevolezza di aver scritto un’altra pagina importante della propria storia sportiva.

Perché alcune vittorie non si misurano soltanto con i chilometri percorsi o con una classifica finale.

Si misurano con la capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto.