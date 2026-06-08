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Home // Economia // ASE-Manfredonia, candidati esclusi chiedono chiarezza: «L’avviso richiedeva esperienza, perché sono stati assunti anche senza requisiti?»

ASE CANDIDATI ASE-Manfredonia, candidati esclusi chiedono chiarezza: «L’avviso richiedeva esperienza, perché sono stati assunti anche senza requisiti?»

La segnalazione giunta alla nostra redazione fa riferimento all'avviso pubblicato il 28 maggio scorso

ASE Manfredonia, nuovo ricorso degli ex operatori: “Il fabbisogno di personale è strutturale, non temporaneo”

A.S.E. S.p.A. - Fonte Immagine: ManfredoniaNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA – «Se nell’avviso era chiaramente richiesta un’esperienza pregressa nel ruolo, come è possibile che siano stati chiamati candidati che non ne avevano alcuna?». È la domanda che alcuni lavoratori rivolgono all’Azienda Servizi Ecologici (ASE) e all’agenzia Manpower dopo la conclusione della selezione per l’assunzione a tempo determinato di operatori ecologici destinati al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento urbano.

La segnalazione giunta alla nostra redazione fa riferimento all’avviso pubblicato il 28 maggio scorso, attraverso il quale Manpower ricercava per conto di ASE Spa di Manfredonia venti operatori ecologici da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato. Tra i requisiti obbligatori indicati nel bando figurava espressamente la «comprovata esperienza pregressa nel ruolo».

Proprio su questo punto si concentra la contestazione di alcuni candidati esclusi, che sostengono di possedere l’esperienza richiesta e di aver presentato regolare candidatura corredata dalla documentazione prevista, senza tuttavia essere successivamente contattati.

«Dall’annuncio ufficiale dell’ASE emerge chiaramente che era necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Vorremmo capire come sia stato possibile selezionare persone prive di esperienza, mentre altri candidati che possedevano tale requisito non sono stati chiamati nemmeno per un contratto della durata di un mese», affermano alcuni lavoratori.

L’avviso prevedeva assunzioni dal giorno 8 giugno all’11 luglio 2026, con inquadramento al livello D2 del contratto Utilitalia e una scadenza per la presentazione delle candidature fissata al 3 giugno scorso.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte di ASE o di Manpower sulle osservazioni avanzate dai candidati. Resta pertanto aperta la richiesta di chiarimenti sulla procedura adottata e sui criteri utilizzati nella fase di selezione. 

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