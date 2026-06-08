FOGGIA – Quattro ore di sciopero per denunciare il mancato rispetto degli impegni assunti e l’assenza di un confronto concreto sulla vertenza aperta ormai da mesi. Questa mattina, dalle 8.30 alle 12.30, i dipendenti di Ataf SpA hanno incrociato le braccia aderendo alla mobilitazione proclamata dalle segreterie territoriali di Filt Cgil Foggia e Faisa Cisal Foggia.

La protesta arriva al termine delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate il 29 aprile scorso e concluse senza risultati. Secondo le organizzazioni sindacali, né il Comune di Foggia, socio unico della società, né il Consiglio di amministrazione dell’azienda avrebbero dato seguito agli impegni assunti, evitando di convocare un tavolo di confronto utile ad affrontare le criticità segnalate dai lavoratori.

Nel mirino dei sindacati finisce anche la Prefettura di Foggia. Filt Cgil e Faisa Cisal contestano infatti la decisione dell’Ufficio di Gabinetto del Prefetto di limitarsi a una comunicazione formale, demandando la gestione della controversia all’azienda e alla proprietà senza promuovere un’azione di mediazione tra le parti.

“Le nostre richieste sono state ignorate e non è stata avviata alcuna iniziativa concreta per risolvere la vertenza”, sostengono le sigle sindacali, che parlano di una situazione di stallo ormai non più sostenibile.

Tra i punti centrali della protesta figurano l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico urbano, il rispetto degli accordi contenuti nel verbale d’incontro del 15 settembre 2025, la predisposizione di un piano per il turnover del personale e delle risorse economiche, oltre alla definizione di un accordo di secondo livello che garantisca miglioramenti sia sotto il profilo normativo sia retributivo.

Questioni che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, incidono direttamente sulle prospettive occupazionali e sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Da qui la scelta dello sciopero come strumento per richiamare l’attenzione delle istituzioni e sollecitare risposte attese da tempo.

La mobilitazione di oggi rappresenta dunque un nuovo capitolo del confronto tra lavoratori, azienda e amministrazione comunale, con i sindacati che chiedono l’apertura immediata di un tavolo negoziale per affrontare le problematiche ancora irrisolte.