Campo Scuola “N. Mondelli – L. Colella”, il progetto PNRR entra nella fase finale

Proseguono nel pieno rispetto del cronoprogramma gli interventi di riqualificazione e potenziamento del Campo Scuola Comunale CONI “N. Mondelli – L. Colella”, uno dei più importanti investimenti pubblici in ambito sportivo attualmente in corso nella città di Foggia e tra le opere più significative eseguite attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’opera, finanziata nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” – Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”, rappresenta un intervento strategico finalizzato al potenziamento delle infrastrutture sportive cittadine e alla promozione dell’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva.

Il finanziamento complessivo ammonta a 4,2 milioni di euro, di cui 3,5 milioni di euro finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport con risorse PNRR e 700 mila euro provenienti dal Fondo per l’Avvio delle Opere Indifferibili.

Nel corso di un sopralluogo effettuato dagli assessori comunali Giuseppe Galasso (Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana), Davide Emanuele (Bilancio e Attuazione del PNRR) e Domenico Di Molfetta (Sport), è stato possibile verificare direttamente l’importante stato di avanzamento del cantiere e il rispetto delle principali milestone previste dal programma di finanziamento.

La nuova pista di atletica outdoor risulta ormai prossima al completamento con l’imminente stesa del solo strato superficiale in resina. Dopo la completa rimozione delle superfici esistenti e la realizzazione delle necessarie opere di adeguamento e preparazione dei sottofondi, il nuovo impianto sta assumendo la sua configurazione definitiva, con standard tecnici conformi alle prescrizioni federali e destinati a migliorare in maniera significativa le condizioni di allenamento e competizione per atleti, società sportive e istituti scolastici.

Particolarmente rilevante è anche l’avanzamento della nuova struttura indoor, elemento qualificante dell’intero progetto. L’edificio completamente immerso nel verde e per questo poco visibile dall’esterno, sviluppato su una lunghezza di circa cento metri e progettato per ospitare le discipline della corsa veloce e dei salti, si presenta oggi completato nelle opere strutturali e nei tamponamenti perimetrali. Restano da ultimare la copertura e le successive lavorazioni interne, comprese le finiture e gli impianti tecnologici.

Il sopralluogo ha consentito di apprezzare concretamente le dimensioni e la qualità della nuova struttura, che si inserisce armoniosamente nel contesto del Campo Scuola grazie alle modifiche introdotte durante la fase di progettazione esecutiva. Tali scelte hanno permesso di ridurre l’impatto sulle aree verdi esistenti e di preservare una parte significativa delle alberature e delle siepi presenti lungo via De Petra, perseguendo un equilibrio tra funzionalità dell’opera, sostenibilità ambientale e qualità paesaggistica.

L’intervento comprende inoltre la riqualificazione e l’adeguamento degli spogliatoi esistenti, la realizzazione di spazi dedicati al riscaldamento atletico e alla preparazione muscolare, tutti pressocché completati.

Con l’avanzare dei lavori, appare sempre più evidente l’importanza strategica dell’opera non soltanto sotto il profilo sportivo ma anche quale esempio concreto di attuazione degli investimenti PNRR sul territorio cittadino. Il progetto, infatti, rappresenta uno degli interventi più rilevanti finanziati nell’ambito delle misure dedicate allo sport e all’inclusione sociale e costituisce una delle principali infrastrutture pubbliche attualmente in corso di realizzazione nella città di Foggia.

Una volta completato, il nuovo complesso consentirà di disporre di un impianto moderno e multifunzionale, capace di supportare l’attività sportiva durante tutto l’anno e di offrire nuove opportunità alle associazioni, agli istituti scolastici, agli atleti e all’intero movimento sportivo del territorio.

L’avanzamento registrato conferma il rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento e testimonia il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dagli uffici tecnici per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.