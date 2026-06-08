Edizione n° 6091

BALLON D'ESSAI

IORIO GIUNTA // Verifica politica al Comune di Foggia: Luigi Iorio entra in Giunta, ai Socialisti l’assessorato alle Attività produttive
8 Giugno 2026 - ore  09:52

CALEMBOUR

FRANCESCA RIZZELLO // “Mio fratello mi ha accoltellata 19 volte e rideva”: la storia di Francesca Rizzello
8 Giugno 2026 - ore  10:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Comunali San Giovanni Rotondo, nuovo sindaco è Floriana Natale

Comunali San Giovanni Rotondo, nuovo sindaco è Floriana Natale

San Giovanni Rotondo, centrosinistra in difficoltà: Natale resta l’unica candidata ufficiale

Floriana Natale - Fonte Immagine: sangiovannirotondonet.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Stato news //

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO