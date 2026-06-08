Crisi politica a Manfredonia, Marasco: “La restituzione delle deleghe è il primo passo formale di una crisi”

A Manfredonia si apre una fase di forte tensione politica dopo la decisione di alcuni consiglieri comunali di restituire le deleghe assegnate dal sindaco, una scelta che non equivale alle dimissioni dal Consiglio ma rappresenta un segnale politico rilevante all’interno della maggioranza.

A fare il punto sulla situazione è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che parla di un clima ormai sempre più delicato negli equilibri amministrativi della città. La restituzione delle deleghe, infatti, significa la rinuncia agli incarichi operativi affidati dal primo cittadino per seguire specifici settori dell’attività amministrativa, pur mantenendo il ruolo di consigliere e il diritto di voto in aula.

Tecnicamente, il consigliere resta in carica ma perde le responsabilità di governo legate alla materia assegnata, che può riguardare ambiti come ambiente, urbanistica, sport o progettazione.

L’episodio più recente riguarda Alfredo De Luca, consigliere di Europa Verde – Verdi, che il 1° giugno 2026 ha deciso di restituire le deleghe su resilienza climatica, biodiversità e politiche per la città sostenibile. Successivamente, anche i consiglieri di Molo 21, Matteo La Torre e Nico Mangano, hanno compiuto la stessa scelta, rinunciando a deleghe considerate strategiche, tra cui sport, bandi, finanziamenti e PNRR.

Secondo quanto dichiarato, alla base della decisione di De Luca ci sarebbe uno scontro con alcuni assessori comunali. Il consigliere avrebbe denunciato una situazione di contrasto legata alla partecipazione a un tavolo del MASE sull’Oasi Lago Salso, parlando apertamente di “imposizione inaccettabile”, oltre a lamentare sovrapposizioni di competenze e una mancanza di collaborazione con il Partito Democratico locale.

Nel dibattito politico cittadino, Giuseppe Marasco viene indicato come uno dei consiglieri più critici nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca, contestando da mesi diverse questioni legate alla gestione amministrativa, tra cui piscina comunale, parcheggi, Hub Terminal Bus, AQP, verde pubblico, sicurezza urbana, spiagge e utilizzo dei fondi pubblici.

Di fronte a questo scenario, secondo l’analisi politica illustrata da Marasco, il sindaco avrebbe davanti tre possibili strade.

La prima ipotesi è quella di un rimpasto di Giunta, con eventuali cambi negli assessorati per tentare di ricompattare la maggioranza. Nel caso di De Luca, al centro delle tensioni ci sarebbe l’assessore Valentino per le questioni ambientali, mentre per i consiglieri di Molo 21 il confronto riguarderebbe soprattutto il peso politico del PD nell’esecutivo cittadino.

La seconda possibilità è rappresentata da una crisi politica con verifica di maggioranza. Qualora i consiglieri dovessero compattarsi fino a mettere in discussione il sostegno alla coalizione di governo, potrebbero aprirsi scenari più complessi per la tenuta numerica in Consiglio comunale.

Infine, resta sul tavolo l’ipotesi di uno stallo accompagnato da uno scontro pubblico, senza cambiamenti immediati nell’assetto amministrativo. In questo contesto, De Luca ha denunciato “ostruzionismo del PD”, mentre emergerebbero critiche sempre più dure anche nel dibattito politico e sui social.

Per i cittadini, una situazione di questo tipo potrebbe tradursi in rallentamenti amministrativi, soprattutto nei settori rimasti senza delega politica diretta. Progetti legati ad ambiente, Lago Salso, sport, fondi PNRR e pianificazione urbana potrebbero subire ritardi, mentre il confronto in Consiglio rischierebbe di diventare ancora più acceso.

“Al momento non c’è un rimpasto ufficiale annunciato, ma la restituzione delle deleghe è il primo passo formale di una crisi. La Marca dovrà scegliere: mediare cambiando Giunta, o rischiare di perdere la maggioranza in Consiglio”, conclude Giuseppe Marasco.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.