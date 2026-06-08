Crisi politica a Manfredonia, Marasco: “La restituzione delle deleghe è il primo passo formale di una crisi”

A Manfredonia si apre una fase di forte tensione politica dopo la decisione di alcuni consiglieri comunali di restituire le deleghe assegnate dal sindaco, una scelta che non equivale alle dimissioni dal Consiglio ma rappresenta un segnale politico rilevante all’interno della maggioranza.
A fare il punto sulla situazione è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che parla di un clima ormai sempre più delicato negli equilibri amministrativi della città. La restituzione delle deleghe, infatti, significa la rinuncia agli incarichi operativi affidati dal primo cittadino per seguire specifici settori dell’attività amministrativa, pur mantenendo il ruolo di consigliere e il diritto di voto in aula.
Tecnicamente, il consigliere resta in carica ma perde le responsabilità di governo legate alla materia assegnata, che può riguardare ambiti come ambiente, urbanistica, sport o progettazione.
L’episodio più recente riguarda Alfredo De Luca, consigliere di Europa Verde – Verdi, che il 1° giugno 2026 ha deciso di restituire le deleghe su resilienza climatica, biodiversità e politiche per la città sostenibile. Successivamente, anche i consiglieri di Molo 21, Matteo La Torre e Nico Mangano, hanno compiuto la stessa scelta, rinunciando a deleghe considerate strategiche, tra cui sport, bandi, finanziamenti e PNRR.
Secondo quanto dichiarato, alla base della decisione di De Luca ci sarebbe uno scontro con alcuni assessori comunali. Il consigliere avrebbe denunciato una situazione di contrasto legata alla partecipazione a un tavolo del MASE sull’Oasi Lago Salso, parlando apertamente di “imposizione inaccettabile”, oltre a lamentare sovrapposizioni di competenze e una mancanza di collaborazione con il Partito Democratico locale.
Nel dibattito politico cittadino, Giuseppe Marasco viene indicato come uno dei consiglieri più critici nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca, contestando da mesi diverse questioni legate alla gestione amministrativa, tra cui piscina comunale, parcheggi, Hub Terminal Bus, AQP, verde pubblico, sicurezza urbana, spiagge e utilizzo dei fondi pubblici.
Di fronte a questo scenario, secondo l’analisi politica illustrata da Marasco, il sindaco avrebbe davanti tre possibili strade.
La prima ipotesi è quella di un rimpasto di Giunta, con eventuali cambi negli assessorati per tentare di ricompattare la maggioranza. Nel caso di De Luca, al centro delle tensioni ci sarebbe l’assessore Valentino per le questioni ambientali, mentre per i consiglieri di Molo 21 il confronto riguarderebbe soprattutto il peso politico del PD nell’esecutivo cittadino.
La seconda possibilità è rappresentata da una crisi politica con verifica di maggioranza. Qualora i consiglieri dovessero compattarsi fino a mettere in discussione il sostegno alla coalizione di governo, potrebbero aprirsi scenari più complessi per la tenuta numerica in Consiglio comunale.
Infine, resta sul tavolo l’ipotesi di uno stallo accompagnato da uno scontro pubblico, senza cambiamenti immediati nell’assetto amministrativo. In questo contesto, De Luca ha denunciato “ostruzionismo del PD”, mentre emergerebbero critiche sempre più dure anche nel dibattito politico e sui social.
Per i cittadini, una situazione di questo tipo potrebbe tradursi in rallentamenti amministrativi, soprattutto nei settori rimasti senza delega politica diretta. Progetti legati ad ambiente, Lago Salso, sport, fondi PNRR e pianificazione urbana potrebbero subire ritardi, mentre il confronto in Consiglio rischierebbe di diventare ancora più acceso.
“Al momento non c’è un rimpasto ufficiale annunciato, ma la restituzione delle deleghe è il primo passo formale di una crisi. La Marca dovrà scegliere: mediare cambiando Giunta, o rischiare di perdere la maggioranza in Consiglio”, conclude Giuseppe Marasco.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
13 commenti su "Crisi politica a Manfredonia, Marasco: “La restituzione delle deleghe è il primo passo formale di una crisi”"
Restituire le deleghe non è una dimissione, è un atto politico. Vuol dire che chi governa ha perso fiducia nel metodo, non nel ruolo. A Manfredonia il segnale è arrivato, ora tocca al sindaco rispondere.
Il 1 giugno Alfredo De Luca ha restituito resilienza climatica, biodiversità e città sostenibile. Parla di imposizione inaccettabile sul tavolo MASE per l’Oasi Lago Salso. Quando l’ambiente diventa terreno di scontro tra assessori, a perdere è la città.
Anche Matteo La Torre e Nico Mangano hanno lasciato deleghe pesanti: sport, bandi, finanziamenti e PNRR. Non sono materie secondarie, sono il futuro di Manfredonia. Senza guida politica, quei dossier rischiano di fermarsi.
Come ha detto MARASCO nel comunicato, il sindaco ha tre opzioni: rimpasto di Giunta per ricompattare, verifica di maggioranza in aula, o stallo pubblico. La terza è la più pericolosa per i cittadini.
Il consigliere resta consigliere e vota, ma perde la responsabilità operativa. Tradotto: meno decisioni, più rallentamenti. Su piscina, parcheggi, Hub Terminal Bus, AQP, verde pubblico e spiagge lo vediamo già da mesi.
Non si può parlare di città sostenibile e poi gestire l’Oasi Lago Salso con sovrapposizioni e mancanza di collaborazione. Serve una linea chiara, non un braccio di ferro tra assessorati.
De Luca denuncia ostruzionismo. Io aggiungo: quando un partito pesa più della competenza, l’amministrazione si blocca. È quello che sta succedendo con l’assessore Valentino sulle questioni ambientali.
Senza deleghe su bandi e PNRR, Manfredonia rischia di perdere treni che non ripassano. Non è polemica, è realtà amministrativa. I soldi europei vogliono tempi e responsabilità.
Non servono cambi di facciata. Se rimpasto deve essere, che sia per dare peso a chi lavora e toglierlo a chi crea conflitti. Altrimenti è solo maquillage.
Da mesi vengono segnalati da Marasco gli stessi nodi: piscina comunale ferma, parcheggi nel caos, Hub incompiuto, AQP, sicurezza urbana, verde abbandonato. La restituzione delle deleghe conferma che il problema non era la sua opposizione, ma il metodo di governo.
Non è una lite di palazzo. Se manca chi segue sport, ambiente e progettazione, i progetti si fermano e pagate voi. È per questo che il Consigliere MARASCO ne parla apertamente
Non c’è ancora un rimpasto ufficiale, ma la crisi è formale. Sindaco La Marca deve scegliere: mediare cambiando Giunta o rischiare di perdere la maggioranza in Consiglio. Manfredonia non può permettersi mesi di stallo
🤣🤣🤣 Marasco scrive l’articolo con l’Intelligenza Artificiale (come Riccardi), poi inonda la redazione con risposte scritte sempre da lui e sempre con l’Intelligenza Artificiale,,,ma è seria ‘sta cosa? 🤡🤡🤡