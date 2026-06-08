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Home // Foggia // Dimissioni Episcopo, Pontone: “Una pausa di riflessione farà bene alla sindaca e ai partiti”

PONTONE EPISCOPO Dimissioni Episcopo, Pontone: “Una pausa di riflessione farà bene alla sindaca e ai partiti”

Il consigliere comunale del Pd commenta la crisi a Palazzo di Città: “C’è la volontà di continuare a sostenere questa amministrazione”.

Foggia, verifica politica nella maggioranza. Pontone: “Accelereremo, questa pantomima è durata fin troppo”

Italo Pontone - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Una pausa di riflessione per provare a ricucire gli strappi nella maggioranza e chiarire il futuro dell’amministrazione comunale. È questa, secondo il consigliere comunale del Partito Democratico Italo Pontone, la strada da seguire dopo la decisione della sindaca Maria Aida Episcopo di presentare le dimissioni, non ancora protocollate al momento.

Pontone, che in più occasioni aveva espresso critiche nei confronti dell’azione amministrativa, invita tutte le componenti del campo largo a un momento di responsabilità.

«Speriamo che una pausa di riflessione faccia bene a tutti – dichiara – a cominciare dalla sindaca, fino ai responsabili dei partiti che compongono questo campo largo, e che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi».

Il consigliere dem sottolinea come, all’interno del Partito Democratico, sia prevalsa una linea di disciplina e compattezza. «Per ordine di scuderia nessuno del Pd si sarebbe assentato – spiega – perché siamo la forza principale di questo campo largo e abbiamo il dovere, fino a quando è possibile, di sostenere la sindaca». Diverso, invece, il discorso sulle assenze del Movimento 5 Stelle: «Non mi aspettavo un’assenza generale».

Pontone ribadisce comunque che, almeno nel Pd, resta la volontà di proseguire l’esperienza amministrativa. «Da parte nostra c’è il desiderio di continuare a sostenere questa amministrazione», afferma.

Secondo il consigliere comunale, nella gestione della crisi potrebbe esserci stata “un po’ di leggerezza” da parte di tutti. Pontone rivela inoltre che la sindaca, nella giornata precedente, avrebbe inviato una lettera contenente alcune proposte per chiudere la verifica politica, tra cui l’introduzione di nuove figure, come il team manager e il capo di gabinetto, da individuare attraverso bandi e concorsi.

«Se lo avesse fatto qualche giorno prima non sarebbe stato male – osserva –. Probabilmente è arrivata a tempo scaduto».

Il consigliere conclude con un appello al buon senso: «Ognuno dovrebbe rivedere la propria posizione e fare in modo che questa amministrazione possa andare avanti. Bisogna evitare che accada ciò che è successo poche settimane fa in un Comune della provincia. A pagare le conseguenze sarebbero i cittadini, ai quali non vogliamo togliere la possibilità di vedere un’amministrazione capace di recuperare e accelerare in alcuni settori».

Lo riporta foggiatoday.it.

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