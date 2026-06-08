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Home // Stato news // Elezione Floriana Natale Sindaco San Giovanni Rotondo, le congratulazioni di Giannicola De Leonardis

Elezione Floriana Natale Sindaco San Giovanni Rotondo, le congratulazioni di Giannicola De Leonardis

San Giovanni Rotondo, centrosinistra in difficoltà: Natale resta l’unica candidata ufficiale

Floriana Natale - Fonte Immagine: sangiovannirotondonet.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Stato news //

Elezione Floriana Natale Sindaco San Giovanni Rotondo, le congratulazioni di Giannicola De Leonardis (FdI)
Nota del consigliere regionale di FdI Giannicola De Leonardis

 

“Formulo i miei auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di San Giovanni Rotondo, Floriana Natale, eletta all’esito del ballottaggio. La sua vittoria, già corroborata dal vantaggio ottenuto al primo turno delle elezioni comunali, restituisce a San Giovanni Rotondo la possibilità di poter contare su una amministrazione in grado di guidare le sorti della importante cittadina garganica che merita un governo stabile e una coalizione coesa in grado di fornire risposte alle istanze della cittadinanza. Fratelli d’Italia e il centrodestra nella sua compattezza hanno costruito e sostenuto convintamente una proposta politica di qualità ottimamente rappresentata dal neo sindaco.

Senza passerelle estemporanee a favor di telecamera da parte di cosiddetti “big” del centrosinistra arrivati in città, in questa campagna elettorale, per cavalcare il tema di Casa Sollievo della Sofferenza. La nostra proposta programmatica e la candidatura a sindaco di Floriana Natale sono state premiate dai cittadini di San Giovanni Rotondo che, con il loro consenso, ci affidano l’onore e l’onere di governare e bene”

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