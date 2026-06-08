FOGGIA – Avrebbero continuato a dirigere le attività della batteria mafiosa di riferimento nonostante le restrizioni imposte dalla magistratura. È questa l’ipotesi alla base del decreto di fermo eseguito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti dei fratelli Antonello ed Emiliano Francavilla, ritenuti figure apicali dell’omonimo clan foggiano storicamente alleato con la batteria dei Sinesi e legato ai gruppi garganici riconducibili ai Li Bergolis-Miucci.

Secondo quanto emerge dalle indagini, i due avrebbero continuato a mantenere un ruolo di vertice all’interno dell’organizzazione criminale nonostante si trovassero sottoposti a misure restrittive. Gli investigatori contestano infatti la prosecuzione dell’attività associativa mafiosa anche durante i periodi trascorsi in carcere e agli arresti domiciliari.

Con loro è stato fermato anche Ivan Narciso, considerato dagli inquirenti uomo di fiducia e braccio operativo di Emiliano Francavilla. Sarebbe stato lui, secondo l’accusa, a garantire i collegamenti con gli altri affiliati e a veicolare all’esterno indicazioni e decisioni del gruppo criminale durante la detenzione del presunto capo clan.

L’inchiesta della Dda barese ipotizza la permanenza dell’associazione mafiosa dal 2016 fino ad oggi, nonostante le precedenti condanne inflitte ai principali esponenti del gruppo nell’ambito dell’operazione “Corona”, uno dei più importanti procedimenti antimafia celebrati negli ultimi anni contro la criminalità organizzata foggiana.

Per gli investigatori, il clan Francavilla avrebbe conservato nel tempo capacità operative, relazioni criminali e un ruolo significativo negli equilibri della cosiddetta “Società foggiana”, mantenendo saldi i rapporti con altre articolazioni mafiose del territorio.

Il provvedimento rappresenta l’ultimo sviluppo di una complessa attività investigativa volta a verificare se, nonostante arresti e condanne, alcune delle storiche batterie criminali del capoluogo dauno abbiano continuato a esercitare influenza sul territorio attraverso una rete di affiliati e fiduciari incaricati di gestire gli affari del clan.

Le accuse dovranno ora essere vagliate dall’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.