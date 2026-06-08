I media locali hanno riportato la notizia dell’approdo a Barletta, lo scorso 7 giugno, del veliero da crociera Star Clipper. Una novità che, unita al recente finanziamento per lo sviluppo del porto di Monte Sant’Angelo presso l’ex azienda Bolici – destinato a ospitare imbarcazioni da diporto e da pesca – dovrebbe riempirci d’orgoglio per come il circondario riesce ad imporsi nel quadro dell’economia locale.

In realtà, queste notizie lasciano l’amaro in bocca. Ci fanno comprendere, piuttosto, quanto male abbiamo seminato a Manfredonia negli ultimi trent’anni, restando economicamente “fermi ed immobili”.

Manfredonia sembra una città che non ha ancora capito cosa vuole fare da grande. Da almeno tre decenni non si sente un solo politico cittadino proporre una seria e lungimirante politica economica: tutto è delegato alla casualità e a interventi a macchia di leopardo… manca una regia e una seria traccia di “politica economica” a breve, medio e lungo termine.

Eppure, nel 2019, il porto di Manfredonia era stato individuato come terminal per “strutture leggere”, un’infrastruttura ideale per l’attracco e l’accoglienza di mega yacht e piccole navi da crociera. La nostra città avrebbe potuto puntare sul turismo di lusso, preparandosi a intercettare questo specifico e ricco settore. Belle parole, rimaste però sulla carta: nei fatti, le imbarcazioni oggi arrivano a Barletta.

Poiché il Comune di Manfredonia esprime un proprio rappresentante in seno all’Autorità di Sistema Portuale, chiedo formalmente al Sindaco di convocare un Consiglio Comunale tematico e all’opposizioni di sollecitarlo… è giusto sollecitare le istituzioni. È un atto dovuto per trasparenza e per una seria gestione dell’economia locale: la città ha il diritto di ascoltare e sapere dal nostro rappresentante quali siano i reali programmi dell’ente per il rilancio dello scalo sipontino.

Manfredonia era infatti inserita, insieme a Barletta e Monopoli, tra i comuni selezionati nell’ambito del progetto comunitario Themis (Territorial and maritime network supporting the small cruises development), nato proprio per intensificare il traffico delle piccole navi da crociera e degli yacht di lusso nei territori non ancora sfruttati dal turismo di settore. Al termine del complesso iter avviato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il progetto fu presentato nel 2019 dal presidente Ugo Patroni Griffi. In quell’occasione, a rappresentare la città sipontina, era presente Francesca Anna Maria Crea, allora componente della Commissione straordinaria del Comune.

A memoria personale – e correggeteci se sbagliamo – l’unica nave da crociera di lusso che abbiamo visto attraccare al porto di ponente è stata, a luglio 2023, il mega yacht Emerald Azzurra. L’arrivo nello scalo fu celebrato con la tradizionale cerimonia del maiden call alla presenza del comandante. Parliamo di un gioiello di 110 metri, con 79 membri di equipaggio e 103 passeggeri, diretto a Dubrovnik, l’antica Repubblica di Ragusa storicamente ed economicamente legata a Manfredonia.

Da quel momento, il vuoto. Anzi… in questi anni abbiamo assistito al ridimensionamento della flotta peschereccia, alla perdita delle Isole Tremiti – passate sotto la giurisdizione della Capitaneria di Termoli con il beneplacito di onorevoli e consiglieri regionali – e abbiamo perso la competenza sul territorio di Margherita di Savoia, passata alla neonata Capitaneria di Barletta. Poi il porto industriale perderà la leadership come hub per le pale eoliche, in quanto, sempre la stessa autorità portuale meridionale, ha finanziato interventi per ristrutturare il porto di Brindisi, e la stessa cosa avverrà nel sud Italia a Salerno… intanto di container a Manfredonia nemmeno a parlarne… nonostante gli interporti di Cerignola e Foggia.

Siamo il capoluogo marittimo della provincia, con tanto di sigla “MF” (speriamo che d’amblè non diventi VS, BT, MS o FG) impressa sulle targhe delle imbarcazioni, eppure non sappiamo far valere il peso di idee e progetti, delegati sistematicamente ad altri.

Mentre a Bari, a Salerno a Brindisi, ad Ancona, le mastodontiche navi da crociera approdano a pochi passi dal centro storico, a Manfredonia si continuano a evocare problemi di pescaggio: banali scuse per non farci almeno “leccare” una fetta della “grande torta”. Grazie al turismo crocieristico Bari ha vissuto e sta vivendo un rilancio turistico straordinario che nemmeno Aladino avrebbe previsto trenta anni fa… e difficilmente la città del levante mollerà l’osso.

Noi in Capitanata abbiamo un disperato bisogno di sinergie, non di solipsistici campanilismi o di beceri slogan pseudo-ambientalisti che impediscono persino la costruzione di una strada di collegamento tra il nord e il sud del Gargano.

Abbiamo bisogno di idee concrete, partendo proprio dal rilancio di un porto che trainerebbe la crescita economica di tutto il territorio e non di qualche kmq!!!.

A cura di Giovanni Ognissanti.