Manfredonia celebra l’amore: oltre 25 auto d’epoca e quasi 300 invitati per il matrimonio da favola di Nicole e Carmine - ph combo sq

MANFREDONIA – Un matrimonio che resterà nella memoria della città, una giornata capace di unire eleganza, tradizione, spettacolo e soprattutto tanto amore. Nicole Cataleta e Carmine Cotrufo hanno coronato il loro sogno con una celebrazione straordinaria che ha coinvolto quasi 300 invitati e un suggestivo corteo composto da oltre 25 auto d’epoca, regalando a Manfredonia immagini da cartolina.

Dopo la splendida serenata che nei giorni precedenti aveva emozionato amici, parenti e cittadini – trasformando una serata qualunque in una vera favola musicale – gli sposi hanno vissuto un giorno indimenticabile circondati dall’affetto di centinaia di persone giunte anche da molto lontano. Alcuni ospiti hanno percorso oltre 900 chilometri per essere presenti a uno degli eventi più attesi e suggestivi dell’anno.

La serenata aveva già fatto capire che non si trattava di una festa come le altre. Musica dal vivo, emozioni autentiche e un’atmosfera magica avevano fatto da preludio a quello che sarebbe diventato un matrimonio da sogno. Ad impreziosire l’evento la presenza del tenore Paolo Spagnuolo, capace di regalare momenti di grande intensità artistica.

Il ricevimento si è svolto nella splendida cornice di Villa Althea, che ha accolto gli ospiti con professionalità, eleganza e un servizio impeccabile, contribuendo a rendere perfetta ogni fase della giornata.

Non sono mancati spettacolo e intrattenimento. La pista si è animata grazie alle esibizioni della ART Ballet Dance Studio, mentre alla consolle il Dj Stefano Telera ha accompagnato gli invitati fino a tarda notte con musica e divertimento. Emozionanti anche le performance di Emanuele Rinaldi, che ha incantato il pubblico con il suo violino e il sax, e della cantante Engi Cinque, protagonista di momenti particolarmente coinvolgenti.

Grande protagonista della giornata è stato anche il mondo delle auto storiche. Le oltre 25 vetture d’epoca presenti hanno attirato l’attenzione e l’ammirazione di tutti, trasformando il corteo nuziale in uno spettacolo unico. Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Carmine agli amici del Fiat 500 Club Italia, che con la loro partecipazione hanno contribuito a rendere ancora più speciale l’evento.

«È stato un matrimonio da favola sotto ogni aspetto – ha commentato emozionato il padre dello sposo, Matteo Cotrufo, artista, musicista e coordinatore del club Fiat 500 di Manfredonia –. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con noi questa gioia: parenti, amici, cugini, gli ospiti arrivati da ogni parte d’Italia e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile una giornata così bella».

Tra applausi, sorrisi, musica e commozione, Nicole e Carmine hanno vissuto il loro giorno più bello circondati dall’affetto di una comunità intera. Un matrimonio che ha saputo trasformarsi in una vera festa collettiva, confermando ancora una volta come l’amore, quando è autentico, riesca a coinvolgere e unire tutti.

Una favola moderna che Manfredonia difficilmente dimenticherà.