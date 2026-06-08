Edizione n° 6091

BALLON D'ESSAI

EREDITA' VACANTI // Muore senza eredi: il patrimonio passa allo Stato. In Italia le eredità vacanti valgono già 8 miliardi di euro
8 Giugno 2026 - ore  18:35

CALEMBOUR

FRANCESCA RIZZELLO // “Mio fratello mi ha accoltellata 19 volte e rideva”: la storia di Francesca Rizzello
8 Giugno 2026 - ore  10:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus e Inchieste // Manfredonia, Eurospin acquista l’area ex ASE: operazione da oltre 4 milioni di euro

EUROSPIN EX ASE Manfredonia, Eurospin acquista l’area ex ASE: operazione da oltre 4 milioni di euro

L'area interessata è quella dell'ex CCR ASE di via Tratturo del Carmine, un compendio immobiliare che comprende terreni e fabbricati precedentemente utilizzati come sede operativa della municipalizzata

LEGGI ANCHE //  Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR
Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR - SQ

Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR - SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

Manfredonia. Prosegue l’iter amministrativo per una delle più importanti operazioni immobiliari degli ultimi anni nel territorio comunale. Il Comune ha approvato lo schema dell’atto di compravendita relativo al lotto numero 2 del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, aggiudicato alla società Eurospin Puglia Spa per oltre 4 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI // Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR

L’area interessata è quella dell’ex CCR ASE di via Tratturo del Carmine, un compendio immobiliare che comprende terreni e fabbricati precedentemente utilizzati come sede operativa della municipalizzata per la gestione dei rifiuti urbani. L’offerta vincente presentata da Eurospin ammonta a 4.012.000 euro, con un rialzo particolarmente significativo rispetto alla base d’asta prevista dal bando pubblico.

La documentazione approvata ricostruisce l’intera storia urbanistica e catastale dell’area, specificando che la superficie fondiaria del lotto supera gli 11 mila metri quadrati e ricade nel comparto urbanistico CB5. Secondo il certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti, l’area presenta potenzialità edificatorie rilevanti e può essere destinata a residenze, servizi, attività commerciali, strutture ricettive e altre funzioni di interesse collettivo.

POTREBBE INTERESSARTI // Manfredonia, maxi vendita da 4 milioni: Eurospin si aggiudica le aree ex CCR

L’operazione prevede il versamento del saldo di circa 3,94 milioni di euro prima della stipula definitiva del contratto. Tutte le spese notarili, catastali, tecniche e amministrative resteranno a carico della società acquirente, comprese quelle sostenute per le procedure di frazionamento e aggiornamento catastale.

Gli immobili esistenti, realizzati prevalentemente negli anni Sessanta, risultano in gran parte destinati a depositi e uffici. La loro futura valorizzazione sarà affidata all’iniziativa privata nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti e delle possibilità di recupero e trasformazione consentite dagli strumenti urbanistici approvati dal Consiglio comunale.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "Manfredonia, Eurospin acquista l’area ex ASE: operazione da oltre 4 milioni di euro"

  1. Come faceva il prezzo da mettere per l’aggiudicazione??????? Qualcuno ha sul comune ha visto ——-😂😂e farglielo aggiudicare …

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO