Manfredonia. Prosegue l’iter amministrativo per una delle più importanti operazioni immobiliari degli ultimi anni nel territorio comunale. Il Comune ha approvato lo schema dell’atto di compravendita relativo al lotto numero 2 del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, aggiudicato alla società Eurospin Puglia Spa per oltre 4 milioni di euro.

L’area interessata è quella dell’ex CCR ASE di via Tratturo del Carmine, un compendio immobiliare che comprende terreni e fabbricati precedentemente utilizzati come sede operativa della municipalizzata per la gestione dei rifiuti urbani. L’offerta vincente presentata da Eurospin ammonta a 4.012.000 euro, con un rialzo particolarmente significativo rispetto alla base d’asta prevista dal bando pubblico.

La documentazione approvata ricostruisce l’intera storia urbanistica e catastale dell’area, specificando che la superficie fondiaria del lotto supera gli 11 mila metri quadrati e ricade nel comparto urbanistico CB5. Secondo il certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti, l’area presenta potenzialità edificatorie rilevanti e può essere destinata a residenze, servizi, attività commerciali, strutture ricettive e altre funzioni di interesse collettivo.

L’operazione prevede il versamento del saldo di circa 3,94 milioni di euro prima della stipula definitiva del contratto. Tutte le spese notarili, catastali, tecniche e amministrative resteranno a carico della società acquirente, comprese quelle sostenute per le procedure di frazionamento e aggiornamento catastale.

Gli immobili esistenti, realizzati prevalentemente negli anni Sessanta, risultano in gran parte destinati a depositi e uffici. La loro futura valorizzazione sarà affidata all’iniziativa privata nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti e delle possibilità di recupero e trasformazione consentite dagli strumenti urbanistici approvati dal Consiglio comunale.