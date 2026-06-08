MANFREDONIA – Potenziamento dei servizi legati alle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) e maggiore attenzione alla manutenzione del verde pubblico. Sono questi i principali contenuti della delibera approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, che ha previsto un incremento delle ore lavorative per il personale stabilizzato extra dotazione organica, con misure differenziate in base alle esigenze dei settori interessati.

Per far fronte all’emergenza legata alle richieste delle Carte d’Identità Elettroniche, l’aumento delle ore sarà garantito per i prossimi tre mesi, fino ad agosto. Più esteso, invece, l’intervento destinato al settore del verde pubblico, che beneficerà del potenziamento del personale fino al mese di dicembre.

La proposta è stata accolta in maniera unanime da tutti i componenti della Giunta. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire risposte più rapide ai cittadini e una maggiore efficienza dei servizi comunali, in un periodo caratterizzato da una forte richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti d’identità e dalla necessità di intensificare gli interventi sul patrimonio verde cittadino.

Ma le novità non finiscono qui. L’assessora annuncia infatti un ulteriore risultato ottenuto dall’ente. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, a questa importante misura si aggiunge l’autorizzazione ministeriale per una nuova postazione CIE. Si tratta di un traguardo significativo che consentirà di incrementare la capacità operativa degli uffici e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.