REGGIO EMILIA – È una vicenda che riporta l’attenzione su un fenomeno sempre più diffuso in Italia: quello delle cosiddette eredità vacanti, ovvero patrimoni che, in assenza di eredi e senza un testamento, finiscono nelle casse dello Stato.

Il caso riguarda un anziano deceduto nel marzo del 2009 tra le province di Reggio Emilia e Modena. Non aveva figli né parenti in grado di succedergli. Dopo anni di gestione provvisoria del patrimonio, il Tribunale di Modena ha disposto il trasferimento definitivo dei beni allo Stato.

La decisione è arrivata in seguito alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte di tutti i potenziali chiamati. Come spiegato dalla giudice Daniela Di Girolamo, è stata quindi dichiarata la cessazione dello stato di giacenza dell’eredità e revocato il curatore nominato per amministrarla.

Un fenomeno in crescita

Secondo le stime dell’Evaluation Lab della Fondazione Giordano Dell’Amore, realizzate per Fondazione Cariplo, il valore complessivo dei patrimoni senza eredi in Italia ammonta oggi a circa 8 miliardi di euro. Una cifra destinata ad aumentare sensibilmente nei prossimi anni.

Le proiezioni indicano infatti che il valore delle eredità vacanti potrebbe raggiungere 20,8 miliardi di euro entro il 2030 e addirittura 88,1 miliardi entro il 2040, complice l’invecchiamento della popolazione e la riduzione del numero medio di componenti per famiglia.

Pochi testamenti, più patrimoni senza destinazione

Alla base del fenomeno vi è anche la scarsa diffusione della cultura testamentaria. Secondo gli studi della Fondazione Cariplo, soltanto una minoranza degli italiani redige un testamento, una percentuale che si aggira attorno al 12%.

In assenza di disposizioni testamentarie e di eredi legittimi, la legge prevede che il patrimonio venga acquisito dallo Stato. Tuttavia, attraverso un testamento, i beni potrebbero essere destinati anche ad associazioni, enti del terzo settore o organizzazioni benefiche, sia laiche sia religiose.

Il rapporto evidenzia come una maggiore propensione alla pianificazione successoria potrebbe generare importanti risorse per il mondo della solidarietà. Nello scenario ritenuto più realistico dagli studiosi, chi non ha eredi potrebbe destinare fino al 50% della quota disponibile del proprio patrimonio a finalità sociali, mentre per chi ha eredi la quota si attesterebbe intorno al 5%.

Una prospettiva che apre una riflessione non solo giuridica, ma anche sociale, sul destino di patrimoni sempre più consistenti che rischiano di rimanere senza una destinazione scelta dai loro proprietari.

Fonte: Leggo.it