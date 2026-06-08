MANFREDONIA – Prosegue l’iter del grande intervento di adeguamento sismico dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. L’ASL Foggia ha approvato l’aggiornamento economico del progetto esecutivo e la formalizzazione delle modifiche contrattuali necessarie per consentire l’avvio dell’opera finanziata nell’ambito della Missione Salute del PNRR e delle risorse ex articolo 20 della legge 67 del 1988.
L’intervento rappresenta uno dei più rilevanti investimenti sanitari programmati in provincia di Foggia e punta a rendere più sicura e moderna una delle principali strutture ospedaliere della Capitanata.
Il valore complessivo del progetto supera i 15,5 milioni di euro. MANFREDONIA, INTERNO P.O. SAN CAMILLO DL – IMMAGINE D’ARCHIVIO, integrato dai fondi destinati a compensare l’aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni registrato negli ultimi anni.
L’aggiornamento approvato dall’azienda sanitaria è stato reso necessario proprio dall’incremento dei costi di mercato e dall’adeguamento al nuovo prezzario regionale della Puglia. L’operazione consentirà di utilizzare correttamente i fondi aggiuntivi assegnati per fronteggiare il caro materiali senza modificare la natura e gli obiettivi dell’opera.
Il progetto riguarda il consolidamento strutturale dell’ospedale di Manfredonia, struttura strategica per l’assistenza sanitaria del Gargano e dell’intera area nord della provincia.
Secondo quanto evidenziato nella delibera, le modifiche non comportano variazioni sostanziali rispetto al progetto esecutivo già approvato nei mesi scorsi. Viene confermato l’impianto tecnico originario e vengono recepiti esclusivamente gli aggiornamenti economici e le variazioni emerse durante le attività di progettazione e verifica.
2 commenti su "Ospedale San Camillo di Manfredonia, via libera all’aggiornamento del progetto antisismico: lavori per oltre 15 milioni"
L’ ex ospedale di Manfredonia, dopo Pompei, è diventata la seconda area soggetta a ristrutturazioni e scavi, mentre vengono chiusi reparti e mancanza di medici per visite specialistiche, costringendo i cittadini a recarsi in altre strutture per curarsi.
Definirla ” struttura stragedica” è esagerato e non meritevole.
Al limite, potrebbe essere un primo intervento di emergenza, per alcuni che non vogliono recarsi altrove, per non parlare della professionalità medica.
PERCHE’ NON VENGONO USATI PARTE PER VALORIZZARE I REPARTI
CHIRURGIA-MEDICINA-ORTOPEDIA E OSTETRICE
VORREI SENTIRE LA PAROLA SONO NATO A MANFREDONIA-