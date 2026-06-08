MANFREDONIA – Prosegue l’iter del grande intervento di adeguamento sismico dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. L’ASL Foggia ha approvato l’aggiornamento economico del progetto esecutivo e la formalizzazione delle modifiche contrattuali necessarie per consentire l’avvio dell’opera finanziata nell’ambito della Missione Salute del PNRR e delle risorse ex articolo 20 della legge 67 del 1988.

L’intervento rappresenta uno dei più rilevanti investimenti sanitari programmati in provincia di Foggia e punta a rendere più sicura e moderna una delle principali strutture ospedaliere della Capitanata.

Il valore complessivo del progetto supera i 15,5 milioni di euro. MANFREDONIA, INTERNO P.O. SAN CAMILLO DL – IMMAGINE D’ARCHIVIO, integrato dai fondi destinati a compensare l’aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni registrato negli ultimi anni.

L’aggiornamento approvato dall’azienda sanitaria è stato reso necessario proprio dall’incremento dei costi di mercato e dall’adeguamento al nuovo prezzario regionale della Puglia. L’operazione consentirà di utilizzare correttamente i fondi aggiuntivi assegnati per fronteggiare il caro materiali senza modificare la natura e gli obiettivi dell’opera.

Il progetto riguarda il consolidamento strutturale dell’ospedale di Manfredonia, struttura strategica per l’assistenza sanitaria del Gargano e dell’intera area nord della provincia.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, le modifiche non comportano variazioni sostanziali rispetto al progetto esecutivo già approvato nei mesi scorsi. Viene confermato l’impianto tecnico originario e vengono recepiti esclusivamente gli aggiornamenti economici e le variazioni emerse durante le attività di progettazione e verifica.