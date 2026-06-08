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Home // Manfredonia // Spiaggia Castello: degrado, barriere e scarico di responsabilità. Chi tutela davvero i cittadini?

CASTELLO MANFREDONIA Spiaggia Castello: degrado, barriere e scarico di responsabilità. Chi tutela davvero i cittadini?

"Siamo all'inizio della stagione estiva e la situazione appare ancora indecorosa: alghe accumulate, rifiuti, manutenzione insufficiente"

Spiaggia Castello: degrado, barriere e scarico di responsabilità. Chi tutela davvero i cittadini?

Spiaggia libera “Castello” di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Redazione,

negli ultimi mesi sono comparsi diversi articoli sulla situazione della Spiaggia Castello di Manfredonia. Da una parte il Comune, dall’altra l’Autorità Portuale: nel frattempo continuano lo scarico di responsabilità e il rimpallo delle competenze. Ma ai cittadini interessa soprattutto una cosa: vedere finalmente una spiaggia pulita, accessibile e dignitosa.

Siamo all’inizio della stagione estiva e la situazione appare ancora indecorosa: alghe accumulate, rifiuti, manutenzione insufficiente e numerose barriere che rendono difficile l’accesso alle persone con disabilità, ai bambini autistici, agli anziani e alle famiglie.

Mi chiedo se sia accettabile che nel 2026 l’unica spiaggia libera cittadina si presenti in queste condizioni. Non tutte le famiglie possono permettersi uno stabilimento balneare privato, e la spiaggia libera dovrebbe rappresentare un diritto garantito a tutti, non un percorso a ostacoli.

È evidente che una parte delle responsabilità ricade anche sull’inciviltà di chi sporca e non rispetta l’ambiente. Tuttavia, questo non può giustificare l’assenza di interventi adeguati da parte degli enti competenti.

Per questo ritengo che la vicenda meriti un approfondimento giornalistico serio. Sarebbe utile capire chi ha realmente il dovere di intervenire, quali siano gli ostacoli burocratici e soprattutto quali soluzioni concrete si intendano adottare per restituire dignità a questo luogo simbolo della città.

Mi auguro inoltre che anche il Garante delle persone con disabilità e tutte le istituzioni preposte alla tutela dei diritti prendano posizione su una situazione che appare poco rispettosa dei principi di accessibilità, inclusione e pari opportunità.

Manfredonia merita di più. I cittadini meritano di più. E i turisti che visitano la nostra città non dovrebbero trovare una delle sue spiagge più rappresentative in queste condizioni.

Un cittadino allibito, come tanti altri.

4 commenti su "Spiaggia Castello: degrado, barriere e scarico di responsabilità. Chi tutela davvero i cittadini?"

  1. Dovrebbe anche essere di competenza anche dell’assessora all’ambiente o mi sbaglio?
    “Stranamente” non si é ancora visto nessun selfie da quella spiaggia da parte di nessuno

  3. Il problema non è solo quel pezzetto di spiaggia libera, è l’intero litorale della città che si trova forse nelle peggiori condizioni di sempre.
    Certo, l’inciviltà di chi sporca esiste, ma ormai è diventata una scusa comoda per nascondere l’inerzia di chi dovrebbe amministrare e controllare.
    Mancano del tutto verifiche e interventi, sia sulle spiagge libere che su quelle in concessione.
    Da quanti anni non si vede sabbia nuova? Possibile che ad attività private molto redditizie non si chieda mai di fare dei miglioramenti, mentre per i clienti scattano puntualmente gli aumenti?
    In una città piena di B&B nati per accogliere i turisti, è inaccettabile presentare la spiaggia – posta nella location più suggestiva del centro storico – in questo stato.
    Tra i cittadini cresce solo un forte senso di sconforto, ma c’è qualcuno che ascolta?

  4. DAL MALTEMPO AG OGGI NULLA E’ CAMBIATO SU TUTTO IL TERRITORIO
    SPIAGGE LIBERE IN STATO DI ABBANDONO
    GLI EURI REGIONALI?????CHE FINE HANNO FATTO ?????

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