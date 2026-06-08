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Home // Cronaca // SS89, caduta di balle di fieno sulla carreggiata: traffico rallentato tra Foggia e Manfredonia

BALLE MANFREDONIA SS89, caduta di balle di fieno sulla carreggiata: traffico rallentato tra Foggia e Manfredonia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a gestire la viabilità

SS89, caduta di balle di fieno sulla carreggiata: traffico rallentato tra Foggia e Manfredonia

IMMAGINE NON RIFERITA AL TESTO, DA GOOGLE IMAGE - SS89, caduta di balle di fieno sulla carreggiata: traffico rallentato tra Foggia e Manfredonia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 89 “Garganica”, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia.

Per cause in corso di accertamento, alcune balle di fieno sono finite sulla carreggiata nei pressi del distributore di carburante situato prima della salita di Santa Lucia, provocando rallentamenti e criticità per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità, consentendo le operazioni di rimozione del materiale disperso sulla sede stradale.

Al momento il traffico procede a velocità ridotta in entrambi i sensi di marcia, con possibili rallentamenti e code soprattutto nelle ore di maggiore afflusso veicolare.

Le forze dell’ordine raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di moderare la velocità durante l’attraversamento del tratto interessato dall’incidente.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

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