IMMAGINE NON RIFERITA AL TESTO, DA GOOGLE IMAGE - SS89, caduta di balle di fieno sulla carreggiata: traffico rallentato tra Foggia e Manfredonia

MANFREDONIA – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 89 “Garganica”, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia.

Per cause in corso di accertamento, alcune balle di fieno sono finite sulla carreggiata nei pressi del distributore di carburante situato prima della salita di Santa Lucia, provocando rallentamenti e criticità per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità, consentendo le operazioni di rimozione del materiale disperso sulla sede stradale.

Al momento il traffico procede a velocità ridotta in entrambi i sensi di marcia, con possibili rallentamenti e code soprattutto nelle ore di maggiore afflusso veicolare.

Le forze dell’ordine raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di moderare la velocità durante l’attraversamento del tratto interessato dall’incidente.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.