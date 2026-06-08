TRANI – Marco Galiano è il nuovo sindaco di Trani. Con lo scrutinio ormai alle battute finali e un vantaggio superiore ai 500 voti, il candidato del centrosinistra ha superato il 51% delle preferenze, imponendosi sul candidato del centrodestra Angelo Guarriello.

Tra gli applausi dei sostenitori e i festeggiamenti per la vittoria, Galiano ha rivolto il primo pensiero a quanti lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale.

«Dedico questa vittoria a chi ha creduto in me fin dal primo momento, ai ragazzi che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Paola, alla mia scuola e a tutte le persone che rappresentano un punto di riferimento nella mia vita affettiva e professionale», ha dichiarato.

Il neo sindaco ha poi lanciato un messaggio di unità alla città, sottolineando la necessità di superare le divisioni emerse durante la competizione elettorale.

«Dedico questa vittoria a Trani, una città che esce profondamente divisa da questa tornata elettorale. Credo che chi avrà il compito di amministrarla, insieme al centrodestra, dovrà lavorare per pacificarla», ha affermato.

Galiano ha ammesso che alla vigilia del voto si attendeva un confronto molto più equilibrato. «Ci aspettavamo il ballottaggio. Sapevamo che sarebbe stata una sfida serrata, perché il primo turno mi aveva assegnato circa il 40% dei consensi e c’era un ampio bacino di elettori che non aveva scelto la nostra coalizione», ha spiegato.

Secondo il neo primo cittadino, il risultato finale è stato determinato soprattutto dalla capacità della coalizione di riportare alle urne il proprio elettorato. «Il centrodestra a Trani è una realtà solida e radicata. Noi siamo riusciti a mantenere sostanzialmente gli stessi voti del primo turno e questo significa che siamo stati molto bravi a mobilitare nuovamente il nostro popolo e a riportarlo a votare».

Guardando ai primi passi della nuova amministrazione, Galiano ha indicato alcune priorità immediate: «La Villa Comunale, la scuola e il dialogo costante con la città saranno i primi temi di cui mi occuperò».

Infine, un passaggio personale, carico di emozione: «Se venticinque anni fa, quando ho iniziato a frequentare Trani, qualcuno mi avesse detto che un giorno mi sarei trovato davanti a tutto questo, non ci avrei creduto. Oggi posso soltanto dire di essere felice».

Con la vittoria di Galiano si apre una nuova fase politica per Trani, caratterizzata dalla sfida di ricucire il tessuto cittadino e costruire un dialogo tra le diverse anime politiche emerse durante la campagna elettorale. Lo riporta l’Ansa.