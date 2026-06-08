Truffa, bancarotta e autoriciclaggio: perquisizioni anche nel Foggiano. Sequestri per 450mila euro tra Italia e Lituania

FOGGIA – Perquisizioni anche in provincia di Foggia nell’ambito di una complessa indagine della Guardia di Finanza di Bergamo su un presunto giro di truffa aggravata, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Due le persone indagate, nei confronti delle quali sono in corso misure cautelari reali in Italia e all’estero, per un valore complessivo di circa 450mila euro.

Dalle prime ore della mattinata, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale orobico. Le attività interessano anche le province di Rimini e Foggia, dove sono in corso perquisizioni locali con l’ausilio dei “cash dogs”, unità cinofile addestrate al rinvenimento di denaro contante.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, nasce dagli approfondimenti sulla liquidazione giudiziale, dichiarata nel giugno 2024, di una società bergamasca attiva dal 1995 nel settore dell’edilizia interna, delle ristrutturazioni e della commercializzazione di serramenti.

Secondo l’ipotesi investigativa, nel gennaio 2023 il capitale sociale dell’impresa sarebbe stato ceduto per 40mila euro, una cifra ritenuta inferiore al reale valore di mercato, a uno degli attuali indagati. L’acquirente avrebbe versato solo una prima tranche da 20mila euro e, successivamente, avrebbe indotto in errore la controparte prospettando presunti debiti pregressi, ottenendo così circa 122mila euro.

Per gli investigatori, l’operazione avrebbe consentito di acquisire una società ancora in bonis senza un reale esborso economico, generando al tempo stesso un profitto illecito a danno dei cedenti.

Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere una presunta attività di distrazione di risorse aziendali. Dopo il subentro del nuovo socio e le dimissioni del personale dipendente, oltre 310mila euro sarebbero stati trasferiti su conti riconducibili agli indagati attraverso fatture ritenute inesistenti, riferite a presunte consulenze, restituzioni o spese anticipate.

Una parte delle somme, pari a circa 285mila euro, sarebbe poi stata trasferita su rapporti finanziari intestati agli indagati, sia in Italia sia all’estero, in particolare in Lituania, con l’obiettivo di ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.

Grazie alla cooperazione internazionale e al supporto di Eurojust, i finanzieri hanno individuato 12 rapporti bancari in Lituania, ora sottoposti a sequestro insieme ai conti italiani e ad altri beni di valore eventualmente rinvenuti.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Fonte: Guardia di Finanza