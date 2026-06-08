Un’edizione da incorniciare a Vieste: trionfano Santonocito e Gambitta nel Triathlon Olimpico Gold

La Perla del Gargano incorona i nuovi campioni regionali nella giornata nazionale dello sport del CONI. Oltre il 75% degli atleti provenienti da fuori regione per la decima tappa di Adriatic Series organizzata da Flipper Triathlon

Evento: Adriatic Series Vieste Triathlon Olimpico Gold

Data evento: 7 giugno 2026, 5^ edizione, 10^ tappa Adriatic Series

Triathlon Sprint : 1,5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa

Organizzazione: Flipper Triathlon

Pagina ufficiale con classifiche: adriaticseries.it/vieste

VIESTE (FG), 8 GIUGNO 2026 – Una giornata baciata dal sole, acque cristalline e una cornice di pubblico straordinaria hanno fatto da sfondo perfetto al Triathlon Olimpico Gold di Vieste. La manifestazione, andata in scena domenica 7 giugno, ha celebrato la decima tappa di Adriatic Series all’interno della prestigiosa Giornata Nazionale dello Sport del CONI, assegnando inoltre i titoli regionali di specialità individuali Age Group.

L’evento, organizzato impeccabilmente dall’esperto team della Flipper Triathlon in stretta sinergia con il Comune di Vieste, le associazioni locali e le forze dell’ordine, ha regalato uno spettacolo sportivo di altissimo livello, garantendo la totale sicurezza degli atleti grazie a una perfetta chiusura al traffico dei percorsi ciclistici e podistici.

LA GARA FEMMINILE: L’ASSOLO REGALE DI NICOLETTA SANTONOCITO

La competizione femminile ha vissuto sul dominio assoluto della campionessa in carica, Nicoletta Santonocito (Magma Team Catania). Fin dalle prime bracciate nello spettacolare scenario di Marina Piccola, la Santonocito ha imposto un ritmo indiavolato. L’unica capace di tenere il suo passo nel primo dei due giri di nuoto (caratterizzati dalla spettacolare uscita all’australiana sul bagnasciuga) è stata la portacolori dell’Aura Triathlon Team, Vanessa Lafronza.

Una volta salita in sella per i 40 km di ciclismo, tuttavia, la Santonocito ha dato il via a uno splendido assolo solitario. Incrementando il vantaggio chilometro dopo chilometro sulle pendenze muscolari del tracciato viestano, l’atleta del Magma Team è scesa in transizione con un gap rassicurante, involandosi verso una vittoria netta e meritatissima.

Alle sue spalle, la lotta per il podio ha regalato grandi emozioni: Valentina D’Angeli (Doloteam Predazzo), già grande protagonista nella tappa di Cesenatico, ha compiuto una rimonta magistrale durante la frazione bike, agguantando la seconda posizione e difendendola con i denti fino al traguardo durante i 10 km di corsa finale. Terzo gradino del podio per una tenace Vanessa Lafronza.

LA GARA MASCHILE: GAMBITTA SVETTA NEL FINALE

La gara maschile è stata una vera e propria battaglia tattica e di nervi. Nella frazione di nuoto, l’atleta della Minerva Roma Giorgio Vicari (già vincitore quest’anno a Grottammare) ha spaccato il gruppo con un’azione di forza, uscendo dall’acqua con un margine importante.

Il vantaggio accumulato da Vicari si è però assottigliato durante i tre giri della frazione ciclistica. Un drappello di inseguitori d’élite composto da Daniele Gambitta (Magma Team), Elia Zenobi (Overcome) e dal vincitore dell’edizione 2025 Daniele Di Benedetto (Terra dello Sport) è riuscito a rientrare sulla testa della corsa, presentandosi compatto alla seconda transizione.

Il verdetto è stato emesso nei 10 km di corsa finali. Tra i vicoli bianchi e le salite del centro storico di Vieste, Daniele Gambitta ha piazzato l’allungo decisivo. Con una progressione irresistibile giro dopo giro, il portacolori del Magma Team ha tagliato il traguardo a braccia alzate davanti a Giorgio Vicari, autore di un’ottima prova di carattere. Terzo posto per Elia Zenobi, mentre il campione uscente Daniele Di Benedetto si è dovuto accontentare della medaglia di legno in quarta posizione.

PERCORSO SPETTACOLARE E UNICITÀ TERRITORIALE

La scelta tecnica dei tracciati si è rivelata vincente sia per gli atleti che per gli spettatori presenti. L’uscita australiana sul bagnasciuga a metà della frazione nuoto, i tre passaggi ciclistici davanti alla finish line e i quattro giri podistici nel cuore pulsante di Vieste hanno permesso al pubblico di incitare costantemente i propri beniamini, creando un’atmosfera da vero e proprio stadio a cielo aperto. I saliscendi e la tecnicità del percorso podistico tra le viuzze storiche e i palazzi bianchi hanno esaltato la bellezza selvaggia e unica della Perla del Gargano.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Gaetano De Simio, Assessore allo Sport del Comune di Vieste:

“Siamo estremamente soddisfatti di questa giornata di grande sport e promozione turistica. Vedere oltre il 75% degli atleti provenire da fuori regione è la dimostrazione tangibile dell’attrattività unica di Vieste e del Gargano quando si uniscono sport e territorio. Ringrazio Flipper Triathlon e tutti i volontari per l’organizzazione impeccabile.”

Raffaele Avigliano, Presidente di Flipper Triathlon:

“C’è una gioia immensa nel vedere come la sinergia tra la nostra macchina organizzativa, l’amministrazione comunale e la comunità locale funzioni ogni anno in modo così straordinario. Voglio ringraziare di cuore gli atleti che continuano a scegliere Adriatic Series come punto di riferimento per le loro sfide, e tutto lo staff che ha lavorato duramente sul campo per garantire un evento spettacolare e sicuro.”

IL TERZO TEMPO E LE PREMIAZIONI

La giornata si è conclusa in un clima di grande festa con il tradizionale Orecchietta Party, momento di aggregazione e celebrazione della cultura enogastronomica pugliese. Durante le premiazioni, oltre alle medaglie per i neo-campioni regionali Age Group, sono stati consegnati i prestigiosi Pettorali d’Oro ai leader del Rank di Adriatic Series (RAS: https://adriaticseries.it/2026-ras-tri-indiv/ ).

PROSSIMO APPUNTAMENTO: VERSO LA VOLATA FINALE!

Il circuito Adriatic Series non si ferma qui. Dopo le fatiche e la bellezza di Vieste, la carovana del grande triathlon si sposterà a metà settembre a San Mauro Mare per l’undicesima tappa, un velocissimo Triathlon Sprint che farà da preludio alla spettacolare Grand Final di San Benedetto del Tronto a metà ottobre.

Le iscrizioni per le prossime tappe sono già aperte sul sito ufficiale: www.adriaticseries.it

FLIPPER TRIATHLON RINGRAZIA:

* l’Amministrazione comunale di Vieste nelle persone del sindaco Giuseppe Nobiletti, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e tutti i consiglieri;

* le Forze dell’ordine, nello specifico Caterina Ciuffreda e la Polizia locale, Mario Amato e i Carabinieri, Matteo Taronna e la Polizia stradale, Salvatore Vizzi e la Guardia di Finanza, Domenico Rega e la Capitaneria di Porto;

* Zoggs, sponsor tecnico di tutto il circuito Adriatic Series Triathlon 2026

* le Associazioni e i partner locali: Massimiliano Micale e la Pegaso Protez. Civile Vieste, Matteo Perillo e la Protezione Civile Prv. FG, Roberto Bosco e la GEV di Capitanata, Oscar Carraro e le Giacche Verdi, Antonio Scocco e il Moto Club Gargano, Giovanni Folchino e i Nonni Vigili, Antonio Mastromatteo e i Frates Donatori Sangue Vieste, Fabio Di Mauro e l’Associazione Cuochi del Gargano, Renzo Olivieri e la Sunshine Basket, l’Asd Runner Vieste del presidente Nicola Rinaldi.

LA STAGIONE 2026 byFLIPPER

Adriatic Series è il circuito di gare multisport che unisce le località più belle del litorale adriatico, e del suo entroterra, promuovendo uno stile di vita attivo e la valorizzazione del patrimonio italiano attraverso lo sport. Adriatic Series Triathlon 2026 ha fatto tappa per la prima stagionale a Tolentino (29 marzo, duathlon sprint), per poi proseguire il 18 e 19 aprile a Cesenatico (triathlon sprint, olimpico e AS75), il 25 e 26 aprile a Cupra Marittima (triathlon sprint, olimpico e AS75), il 17 maggio a Grottammare (triathlon sprint), il 7 giugno a Vieste (triathlon olimpico), il 12 settembre a San Mauro Mare (triathlon sprint), per concludersi l’11 ottobre con la Grand Final di San Benedetto del Tronto (triathlon sprint).

Per quanto riguarda gli eventi di triathlon, la Flipper è stata scelta dalla Federazione Italiana Triathlon per organizzare nel 2026 i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico (5-6 settembre, Alba Adriatica), i Campionati Italiani di Triathlon Sprint (26-27 settembre, Cervia), i Campionati Italiani di Triathlon Superlungo (18 ottobre, Ischitella, in programma anche Tri113 e AS40) e la finale dell’Italian Paratriathlon Series (10-11 ottobre, San Benedetto del Tronto). Inoltre, in programma per il 18 luglio c’è la 6^ edizione di eagleXman extreme triathlon (full, 113, x-olympic) ai piedi del Gran Sasso d’Italia. Spazio anche ai podisti con le 4 tappe del circuito Adriatic Series Running e ai ciclisti con la Bike Marathon Gran Sasso d’Italia.

Tutte le info su Flippertriathlon.it