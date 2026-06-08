VIESTE – Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha reso noto di essere coinvolto in un procedimento giudiziario aperto dalla Procura della Repubblica di Foggia. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino attraverso una lunga nota indirizzata alla cittadinanza, nella quale ha ripercorso alcuni passaggi dell’attività amministrativa svolta negli ultimi anni e chiarito la propria posizione.

Nobiletti ha affermato di aver ricevuto un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili e di affrontare la vicenda «con serenità e piena fiducia» nel lavoro della magistratura, dichiarandosi convinto che la correttezza del proprio operato e di quello dell’amministrazione comunale sarà accertata nelle sedi competenti.

Secondo quanto riferito dal sindaco, il procedimento sarebbe scaturito da un’attività di controllo amministrativo nei confronti di un operatore economico, conclusasi con una richiesta di adeguamento alla normativa comunale vigente. Nobiletti sostiene che tale verifica sia stata effettuata con gli stessi criteri applicati in altri casi analoghi e che proprio da quell’episodio sarebbe nata la denuncia all’origine dell’inchiesta.

Nel documento, il primo cittadino rivendica inoltre dieci anni di amministrazione improntata al rispetto delle regole, sottolineando come in passato altre verifiche giudiziarie riguardanti la sua attività amministrativa si siano concluse con provvedimenti di archiviazione.

La nota affronta anche un ulteriore aspetto emerso dagli atti dell’indagine. Nobiletti riferisce infatti che un assessore della giunta avrebbe registrato senza autorizzazione alcune conversazioni interne all’amministrazione. Un comportamento che il sindaco definisce «di estrema gravità» e che avrebbe determinato la rottura del rapporto fiduciario all’interno dell’esecutivo comunale.

Per questa ragione, il primo cittadino ha disposto la revoca immediata delle deleghe assessoriali, una decisione che, secondo quanto dichiarato, sarebbe stata condivisa dalla maggioranza consiliare.

Nobiletti conclude ribadendo la volontà di collaborare con gli inquirenti e assicurando la prosecuzione dell’attività amministrativa «nel segno della continuità, della trasparenza e del rispetto delle istituzioni».

Fonte: nota del sindaco Giuseppe Nobiletti rilanciata da Antenna Sud.