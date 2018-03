Le risposte di Arpa Puglia, tra fanghi civili e registro tumori

Di:

Bari/ Foggia – Accade spesso di perdersi nel linguaggio burocratese istituzionale, così come tra le intricate leggi del sistema nazionale costellato di Decreti legge, per non parlare delle: “relative, e successive modifiche”.

A tal proposito sono state poste all’Ente Arpa Puglia una serie di domande a risposta scritta su argomenti, che attingono alla sfera “ambiente”, come :

stato dei suoli, delle acque di falda, le leggi che disciplinano lo spandimento sui campi di liquame e letame animale, quali sono le aree vulnerabili, e non, secondo la Direttva nitrati, che disciplina i chilogrammi di “azoto totale” – somma di quello organico, ammoniacale, e inorganico – per ettaro da spandere sui terreni annualmente nel caso d’uso di concimazione naturale. Infine, ma non in ultimo: da quali leggi, e da chi è controllato lo spandimento agricolo di “fanghi derivanti da depurazione civile”.

Attraverso le risposte ricevute dai dirigenti dell’Ente, ciascuno responsabile per specifici settori, è possibile tracciare delle linee guida, un paspatù, su come accedere al sistema di “fonti aperte” del portale Arpa, e come trovare alcune, ma non tutte, risposte a quesiti in materia ambientale, di inquinamento, controllo dello “stato di salute del territorio”, e delle persone ad esempio attraverso il registro tumori.

Come riportato in calce le risposte dell’Arpa Puglia:

1) Quale è lo stato di salute delle falde acquifere e dei suoli?

La competenza è della Regione Puglia tramite il progetto Tiziano

2) Quanta acqua eventualmente derivante dalla depurazione viene usata per uso irriguo?

Dato non in possesso dell’Agenzia, da richiedere ad AQP o alla Regione Puglia.

3) A quali aziende di allevamento è stata data autorizzazione allo spandimento di liquame e letame animale.

Dato non in possesso dell’Agenzia. Di competenza della Provincia.

4) Quanti e quali terreni in capitanata vengono classificati in aree vulnerabili e non vulnerabili secondo la Direttiva nitrati?

Tutte le informazioni di dettaglio sono contenute nel Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati approvato con DGR n.19 del 23.01.2007 e consultabile al seguente link:

http://ecologia.regione.puglia.it/files/PAN/PAN_programmanitrati_prec.pdf

Le ZVN ricadenti nel territorio della provincia di Foggia sono le seguenti, con le relative superfici espresse in ettari:

Nel documento indicato sono riportati anche i Comuni compresi in ciascuna ZVN ed i relativi fogli di mappa ricadenti nella perimetrazione.

Risposta scritta a cura della Direzione Scientifica ARPA Puglia, e in particolare di: Massimo Blonda, Direttore Scientifico ARPA Puglia, e Vito Perrino, Dirigente servizio Ambienti Naturali.

5) Quali sono le norme che disciplinano lo “spandimento agronomico” dei fanghi di risulta derivanti depurazione reflui civili?

“La norma che in Italia regola le condizioni e le modalità di utilizzo in agricoltura dei fanghi prodotti dal processo di depurazione dei reflui provenienti da insediamenti civili e produttivi – scrive la Dott.ssa Mina Lacarbonara, UOC Acqua e Suolo di Arpa Puglia – è il D.Lgs. 99/92, che fissa limitazioni nelle caratteristiche agronomiche e microbiologiche degli stessi per ridurre al minimo i rischi legati alla possibilità che sostanze pericolose possano entrare nella catena alimentare o inquinare il suolo.”

“In Puglia – precisa Mina Lacarbnara – la Legge Regionale n. 29/95, che disciplina la materia, riprende le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla norma nazionale con l’eccezione che l’autorizzazione per l’utilizzo agronomico dei fanghi è delegato dalla Regione alle Province nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati dalla distribuzione degli stessi.”

“ARPA – precisa la dirigente – non certifica l’idoneità dei fanghi ai fini dell’utilizzo agricolo, ma effettua, su richiesta della Provincia competente, controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle comunicazioni prodotte da chi recupera il fango su suolo agricolo; inoltre, ARPA gestisce i dati quantitativi e qualitativi dei fanghi utilizzati in agricoltura ai fini della trasmissione annuale alla Regione e al Ministero dell’Ambiente e – conclude – ai fini della pubblicazione di tali dati nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente.”

6) In merito alla completezza o meno del report 2012 sul registro tumori regionale mancante dei dati riferiti alla provincia Foggia, risultata quella più ritardataria rispetto alla media nazionale, ha risposto il Dott. Francesco Cuccaro dell’Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale – ARPA Puglia.

“Le comunico – scrive Cuccaro – che la Sezione di Foggia del Registro Tumori sta attualmente lavorando alla produzione di dati di incidenza neoplastica 2006-2008, e che non essendo pronti ad oggi i dati relativi ad un anno completo, non è stato possibile inserirli nel Rapporto 2012 a cui fa riferimento.”

“Attualmente – prosegue il dirigente – sono disponibili i dati di mortalità comunale di tutta la regione Puglia, compresi i comuni di suo interesse, prodotti dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale in forma di mappe e di dati annuali per causa di morte (tra cui diverse cause neoplastiche), relativi agli anni 2000-2005 . Al seguente link può trovare sia l’atlante di mortalità in pdf che le tabelle per singolo comune in excel: http://www.oerpuglia.org/Atlante.asp”

“Per dati diversi – conclude – quali quelli ottenibili attraverso le schede di dimissione ospedaliera, potrà richiedere eventuali altre informazioni alla ASL competente che gestisce questi flussi informativi.

(a cura di Ines Macchiarola – inesmacchiarola1977@gmail.com)