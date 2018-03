Nell’estate 2015 salgono le vendite dei biglietti Italo, più che triplicate in un anno

Di:

In controtendenza con i dati dello scorso anno – e la crisi finanziaria degli ultimi anni – gli italiani andranno in vacanza quest’estate, e in un numero maggiore rispetto al 2014. E’ quanto ha annunciato la Confesercenti, poi confermato dal Codacons. Il trend dei tempi più recenti, invece, racconta un’altra storia.

Nell’ultimo anno, si era registrata una diminuzione record con 9 milioni di vacanzieri in meno rispetto ai dati del 2008. Oltre alla predetta crisi, fattori come i disastri e maltempo avrebbero influito sulla caduta a picco delle (poche) partenze degli italiani, contando le tante disdette dell’ultimo minuto di molte famiglie. Ad oggi, la situazione sembra dunque migliorata, e i dati fanno ben sperare.

Viaggeremo, ma solo low cost. Per la prima volte negli ultimi 6 anni, vero è che ci sarà una previsione di un aumento degli italiani in vacanza per quest’estate. Ma sarà circoscritta alle sole partenze cosiddette low cost, a basso costo. Si guarderà molto alle offerte online per organizzare una partenza fai da te, sia per quanto concerne spostamenti in aereo che per i treni (senza dimenticare le nuove modalità di sharing economy.

Cresce l’utilizzo dei negozi online in Italia, per spostarsi. Come emerge dall’ultimo report sulla situazione e-commerce 2015 in Italia di Calaseggio Associati, su 40 milioni di italiani che hanno accesso ad internet, il 34,1% si è servito di internet per acquisti privati. Il valore totale del mercato e-commerce, salito dell’8% rispetto all’anno precedente, stimando un fatturato complessivo di 24,2 miliardi di euro. Di questi, ben il 30% è andato in direzione del turismo. L’aumento può essere spiegato dalle recenti normative a vantaggio dei consumatori, proteggendoli (a livello europeo) in caso di recesso dei prodotti. Ogni acquirente dispone dai 10 ai 14 giorni di tempo per riconsegnare il bene, senza fornire alcuna giustificazione a riguardo.

Si viaggerà di più in treno. Il Nuovo Trasporto Viaggiatori, anche più comunemente chiamato Italo, è il reale concorrente di Trenitalia per il trasporto su rotaia in Italia. Ogni anno, l’azienda fondata da Luca Cordero di Montezemolo promuove giornalmente offerte per viaggiare in Italia. Guardando, in particolare, ai dati interni della piattaforma di Magico Sconto, si vede che il numero di italiani che hanno preferito spostarsi in treno è quest’anno salito vertiginosamente. Se confrontiamo i numeri a giugno 2015 relativi alle vendite di codici sconto con quelli di un anno fa, si registra una impressionante crescita del 350% di acquisto di biglietti dei treni.

A più di un mese dall’inizio dell’estate, la ripresa rispetto al 2014 è già avidente. La previsione è che il trend possa proseguire anche per tutta l’estate.

Redazione Stato Quotidiano