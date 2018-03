Sapri, ‘bodybuilder sipontino secondo a Mister Universo’

Di:

Sapri, 6 luglio 2015 – DOPO il podio al mondiale di Roma nell’ottobre 2014, il giovane bodybuilder di Manfredonia, Claudio Assisi, ha posto il suo nome sul “tetto d Europa”. Nella splendida tre giorni di Sapri (SA) – organizzata egregiamente dal prof. Biagio Filizola – l’atleta si è piazzato secondo al Mr Universo nella categoria con la maggiore presenza di iscritti della competizione. “Il giorno seguente ha vinto categoria e assoluto ‘Overall’ con giudizio unanime’.

“Un ottimo risultato – afferma felice il campione europeo – arrivato in seguito ad un terzo posto ai Campionati italiani Wpf, cat +80kg lo scorso giugno ed un’avventura non molto fortunata ai Mondiali Ibff con la nazionale italiana guidata dal maestro Filippo Alfani a koper in Slovenia, il 21 giugno che lo hanno visto nono classificato su 18 atleti. Dopo questa stagione ricca di soddisfazioni, Claudio dichiara di volersi “concedere un periodo di meritato relax estivo con amici e parenti nella sua splendida Manfredonia, per poi riprendere gli allenamenti e il regime alimentare in vista dei futuri impegni invernali”.

