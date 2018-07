“Sereno Variabile” a Manfredonia (FOTO)

Di:

Rai 2 a Manfredonia. Il viaggio di “Sereno Variabile – Estate” (la trasmissione tv più longeva al mondo condotta da Osvaldo Bevilacqua, tra i più autorevoli riferimenti mediatici del turismo, made in Italy e tempo libero)- alla ricerca delle località più interessanti e trendy per turisti e vacanzieri-, ha fatto tappa proprio nella città sipontina per la registrazione di un’intera puntata che andrà in onda il prossimo 4 agosto alle ore 13.30.

Con il coordinamento dell’Agenzia del Turismo (in contatto da diverso tempo con la redazione e la produzione della trasmissione per pianificare al meglio contenuti e logistica), Manfredonia è stata visitata e raccontata in maniera fresca ed innovativa, presentando le sue eccellenze a tutto tondo, con un occhio di riguardo per i giovani talenti imprenditoriali; proprio l’impegno e la professionalità dell’Agenzia del Turismo – che nel suo ruolo di valorizzazione e promozione del territorio ha passato al setaccio tutta l’offerta turistico-imprenditoriale sipontina, fornendo in maniera esaustiva informazioni, schede descrittive e contatti utili -, sono risultati determinanti per far propendere la produzione del programma a scegliere entusiasticamente e convintamente Manfredonia come meta di un’intera puntata, per raccontarla sotto una nuova veste, inedita ed accattivante.

La nostra città, entrando nel novero delle località italiane di maggior richiamo ed interesse dell’estate 2018, conferma il crescente appeal turistico degli ultimi anni, come dimostrato dai numeri (a sei cifre, comunicati recentemente da PugliaPromozione) delle presenze e la costante attrazione di media nazionali ed internazionali.

