Cani in spiaggia: previste limitazioni, la Puglia non più “animal friendly”?

Potrebbero essere già approvati nel prossimo Consiglio regionale gli emendamenti per la modifica della Legge 56/2018 relativa all’accesso degli animali in spiaggia. Tali emendamenti vogliono limitare ai cani di media e grande taglia l’accesso alle spiagge, sia pubbliche che in concessione, rendendolo possibile solo per i cani di piccola taglia portati in braccio o in trasportino fino all’ombrellone. I concessionari di stabilimenti balneari non potrebbero più avere potere decisionale sulle tipologie di cane da ammettere nei propri lidi. “Tale scelta, affermano i rappresentanti del Coordinamento delle Associazioni Animaliste di Puglia (CAAP) “porterà al settore del turismo pugliese non pochi danni, visto che oramai il 60% della popolazione italiana ha animali e non rinuncia a portarli con sé in vacanza.”