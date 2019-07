Eleonora vittima di una “fatale disattenzione”: si attende decisione del pm

Di:

Una fatale disattenzione alla guida. Un errore di valutazione sulla distanza tra la propria auto e la banchina del molo e un’auto che piomba in acqua, nel porto canale di Foce Varano, vicino al porticciolo della frazione balneare di Ischitella. È questa la prima ricostruzione degli inquirenti in merito a quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi, quando intorno alle 4.30 del mattino, la Fiat Panda con a bordo la 24enne Eleonora Ferraraccio, di Vico del Gargano, e un ragazzo di 18 anni, è piombata in acqua, provocando la morte per annegamento della ragazza. Si attende la decisione del pm in merito alla salma della ragazza: ad ora non è stata né disposta l’autopsia, né il nulla osta per procedere ai funerali.

Fonte: Foggia Today