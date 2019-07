A Foggia il COrO, l’equipe che accompagna i malati oncologici

Di:

338 9365907. È il numero del COrO della ASL Foggia, a cui chiunque, con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica. Tassello fondamentale della Rete Oncologica Pugliese, il Centro di Orientamento Oncologico ha al suo interno una equipe multidisciplinare che informa e accoglie ogni nuovo paziente e lo accompagna in tutto il suo percorso di cura. Nel COrO della ASL Foggia opera l’oncologo Massimo Lombardi. In tutta Puglia saranno attivi diciassette Centri di Orientamento Oncologico con il compito di pianificare il percorso terapeutico dei pazienti dal primo sintomo alla diagnosi, sino alla definizione del trattamento. Una presa in carico globale, riguardante non solo gli aspetti clinici, ma anche le problematiche amministrative e sociali grazie al dialogo costante con i medici di medicina generale.

Fonte: FoggiaToday