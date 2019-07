Foggia, non ha chiavi di casa e tenta di calarsi dal terrazzo: tragedia

Di:

Tragedia sabato scorso, 6 luglio, a San Paolo di Civitate, nel foggiano, dove una donna poco più che 40enne è precipitata dal terzo piano di uno stabile situato in via Borsellino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, pare che la donna, sabato sera, avesse dimenticato le chiavi di casa all’interno dell’appartamento, per cui una volta arrivata di fronte alla sua abitazione non riusciva ad entrare.

