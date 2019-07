Foggia. Pronao della villa: dal soffitto cade l’intonaco, zona transennata

Di:

Foggia. “Ripristinare il soffitto del pronao all’ingresso della villa comunale non solo per un motivo di sicurezza ma anche per il decoro. È l’entrata principale, il biglietto da visita di una zona importante della città. Il sindaco Franco Landella, che ha sempre dimostrato sensibilità per gli aspetti legati al decoro della città, siamo sicuri prenderà a cuore il problema e la sua risoluzione”.

Lo scrive in una nota Salvatore Valerio, delegato comunicazione Comitato di Foggia per le vittime di guerre, il cui locale, affidato dal Comune l’anno scorso, si trova proprio sotto i portici. Alcuni pezzi di intonaco sono caduti, la zona è stata transennata. Ricordiamo che il pronao, monumentale ingresso della villa, è stato realizzato nel 1820 dall’architetto Luigi Oberty.