Ginnastica Artistica: a Manfredonia è inarrestabile la GYMNASIA

Di:

Manfredonia, 08 luglio 2019. Si conclude con un vero e proprio Spettacolo di Fine Anno la stagione sportiva 2019 della Societa Ginnastica GYMNASIA di Manfredonia.

Andato in scena al PalaScaloria di Manfredonia, sabato 6 luglio 2019 e diretto magistralmente dal Tecnico Federale Federica Iantosco, la società ha dato vita ad uno show davvero apprezzato dal numeroso pubblico presente. “La Fabbrica di cioccolato” il tema scelto per mostrare i gioielli ed il grande livello tecnico che ormai si pratica tra le mura della Gymnasia. Al termine di un anno agonistico che vede allineare le sue ginnaste tra le più qualificate della Regione e della Nazione, il numeroso pubblico del PalaScaloria ha potuto apprezzare i progressi tecnici e ha potuto applaudire le evoluzioni ginniche delle campionesse in carica. Conduttore della serata Michele Bottalico che oltre a condurre egregiamente l’intero spettacolo ha accompagnato con la sua voce le ginnaste in scena. Presente alla serata il Presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ginnastica d’Italia, Lorenzo Cellamare che ha così descritto lo spettacolo: “La vera reginetta della serata è stata lei: Federica Iantosco. La eclettica giovane tecnica si è mostrata nelle diverse versioni che è costretta ad interpretare per condurre al meglio la sua società: è imprenditrice, è ginnasta, è tecnico, è assistente agli attrezzi, è infine ideatrice dei suoi saggi e per terminare è colei che cerca di mantenere alti i valori etici dei suoi ginnasti considerando la società come fosse la sua famiglia. Questa ragazza è una vera novità in Puglia e ci aspettiamo tutti grandi cose da lei. Il livello delle sue ginnaste cresce e questa sera lo hanno dimostrato. Siamo certi di vedere grandi cose da questa realtà che è la Gymnasia“.

La dimostrazione del grande livello tecnico presente tra le mura della Gymnasia è il vero e proprio “bottino” portato a casa in un anno di grandi vittorie: 13 CAMPIONESSE e 6 VICE CAMPIONESSE e 2 TERZE QUALIFICATE nei campionati individuali regionali tra Gold e Silver, e ben 3 SQUADRE CAMPIONESSE di SERIE D nei campionati di squadra regionale.

Nuovamente vincitrici sono rientrate dopo dieci giorni pieni di ginnastica e passione, per il grande evento agonistico “Ginnastica in Festa 2019”, ovvero le Finali Nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia, svolto a Rimini dal 21 al 30 giugno scorsi. Nell’edizione precedente, dell’anno 2018, dopo soli 4 anni di attività la GYMNASIA aveva chiuso con tantissime finali terminate tutte in 4°posizione. Quasi una maledizione quella del 4, che ha portato tecnici e ragazzi a lavorare ancora più duramente per ottenere il risultato sperato.

Caparbietà e sacrificio le hanno portate sul tetto d’Italia in più di una gara. Piena di orgoglio ed emozione, la società di ginnastica artistica Manfredoniana conclude il Campionato Nazionale con la bellezza di 8 Finali Nazionali dalle quali sono tornate a casa con questi eccezionali risultati:

2 TITOLI ITALIANI:

– Claudia Balzano, 1° nel concorso generale AA (All Around), categoria Junior 2 (classe 2005), del Campionato Nazionale Individuale LD (4 attrezzi).

– Siria Guerra, 1° nel Campionato Nazionale Individuale LC3 (3 attrezzi), categoria Allieve 3 (classe 2008)

4 MEDAGLIE D’ARGENTO:

– Annapreziosa Cinque, categoria Allieve 2 (classe 2009), 2° nel Campionato Nazionale Individuale LC (4 attrezzi).

– Maria La Marca, 2°nel Campionato Nazionale Individuale LA3 (3 attrezzi), categoria Junior 2 (classe 2005).

– squadra Allieve, composta da: Siria Guerra, Annapreziosa Cinque, Ylenia Strinati e Martina de Giosa, nel Campionato Nazionale di SERIE D LC3

– squadra Junior Senior, composta da: Claudia Balzano, Francesca La Marca, Laura Gentile e Sara Granatiero, nel Campionato di SERIE D LB3

1 quarto posto:

– Martina de Giosa, 4°nel Campionato Nazionale Individuale LC3 (3 attrezzi), categoria Allieve 4 (classe 2007) dopo una brillante qualifica terminata in prima posizione.

Una bella gara seppur con qualche errore di troppo per Strinati Ylenia categoria Allieve 4 (classe 2007) che conclude la gara di LB (4 attrezzi) in 47esima posizione su 147 ginnaste ma che ha potuto ben contribuire nella gara di squadra riuscendo comunque a salire sul podio.

In tutto questo Anno Agonistico, fin dal Campo Regionale, le Ginnaste della GYMNASIA di Manfredonia non sono mai scese dal podio. Oltre a questi risultati, la società vanta tutte le ginnaste del gruppo Agonistico all’interno dei Collegiali Regionali, allenamenti ai quali prendono parte le ginnaste più promettenti della regione. La stessa Vice Campionessa del Campionato Individuale Allieve Gold, Prencipe Chiara, con la sue compagne di squadra Caputo Gaia e Pacillo Elisabetta, prendono parte agli allenamenti selezionati per le piccole classe 2010 e 2011.

Tantissimi gli ottimi piazzamenti ottenuti dalle atlete della GYMNASIA, allenate da Federica Iantosco e Tommy Calabrese, che si dicono SUPER ORGOGLIOSI delle loro ragazze! Il loro tecnico ci confida: “Alla fine di questo anno sento il desiderio di dedicare qualche parola alle ragazze e alle bambine che ho il piacere di allenare ogni giorno. Sono fiera di voi. Vi osservo, come tante persone che amo o con cui mi confronto o che mi chiedono aiuto. A volte vi tengo amorevolmente d’occhio, perché mi piace vedere i vostri progressi. Ne sono felice e fiera. So da dove siete partite, so che avete retto a prove che hanno messo a dura prova la vostra tempra e tutte le vostre risorse, so che siete coraggiose e lo dimostrate ogni giorno e lo avete dimostrato decidendo di entrare nel mondo della ginnastica, uno sport così tempestoso e intenso, ricco di sfide, rischi e opportunità. Sono fiera di voi e dei vostri risultati. Il lavoro di questi mesi ha ottenuto i risultati sperati e non vi ringrazierò mai abbastanza per le emozioni che mi regalate ogni giorno. Siamo tra le “famiglie” più forti d’Italia ed io non posso che esserne orgogliosa. Questa è solo una piccola parte di questo cammino, un cammino dove mai vi lascerò sole spronandovi verso nuovi e più importanti obiettivi!”

Quindi che dire, se non che l’impegno e il sacrificio ripagano sempre.

La società si congratula con tutte le sue ginnaste e augura loro un grandissimo in bocca al lupo per la settimana addestrativa alla quale prenderanno parte a Brindisi, presso il Polo Tecnico Federale della società La Rosa, con tecnici di spessore dal nome di Barbara Spagnolo ed il Tutor Federale Luigi Piliego, spalla destra del Direttore Tecnico Nazionale.

Tantissimi progetti ancora alle porte! Forza ragazze! Forza GYMNASIA!