Manfredonia. Servizio rifiuti: proroga contratto tra Comune a ASE SpA

Manfredonia, 08 luglio 2019. Con recente atto, è stato formito indirizzo per la proroga del contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed A.S.E. S.p.A., di cui alle premesse e in scadenza al 30.06.2019, dal 01.07.2019 al 15.09.2019, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto Rep. n. 4994 del 31.12.2002 e successive proroghe, nelle more del perfezionamento degli atti necessari e propedeutici all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani inhouse alla municipalizzata ASE SpA, ex art.192, c.2 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, compreso l’adeguamento dello statuto, per un periodo di 2 anni.

E’ stato dato atto che la somma necessaria per assicurare il suddetto servizio, trova capienza ai seguenti capitoli di spesa:

– € 250.020,83 al cap. 4772 “Trattamento smaltimento rifiuto”  € 1.468.729,18 al cap. 4760 “Corrispettivo ASE per nettezza vie e piazze”.

E’ stato stabilito di riservarsi un’interlocuzione con la regione Puglia finalizzata a verificare la possibilità di rimborso da parte dell’Ente Regionale delle ulteriori spese e di rinviare a successivo provvedimento l’adeguamento del Piano Economico Finanziario in relazione a quanto eventualmente necessario per le variazioni di spesa relative agli smaltimenti indicati indicate in premessa, con le conseguenti azioni utili in tema di equilibrio costi/ricavi.

Atto in allegato

CP n023 del 02072019

