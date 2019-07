Mattinata, condannato per usura continuata. Inammissibile il ricorso

Di:

Roma, 08 luglio 2019. ”(..) risulta dalle sentenze che i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della persona offesa verificandone l’intrinseca coerenza logica ed accertando la presenza di elementi che ne confermavano l’attendibilità, facendo corretta applicazione del diritto vivente proposto solo con i motivi nuovi e con il mero riferimento ad una “unicità del disegno criminoso”, in presenza di “fatti commessi nello stesso periodo di tempo e per il medesimo titolo di reato“.

Con sentenza di recente pubblicazione, i magistrati della Corte di Cassazione di Roma hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.S.C. – classe 1955 di Mattinata -contro la sentenza del giugno 2017 della “Corte di Appello di Bari che aveva confermato una precedente sentenza del febbraio 2014 con la quale il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto il citato A.S.C. “colpevole del reato di usura continuata e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 4.500 euro di multa“.

L’uomo, a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base, tra l’altro, dei seguenti motivi:

– illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell’attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale ha ignorato la produzione documentale fornita dalla difesa e nella sentenza vi è stata una “erronea valutazione delle prove considerate nel loro complesso”.

– Omessa motivazione in ordine alla perizia richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., erroneamente considerata di tipo “esplorativo”: la difesa, infatti, aveva fatto riferimento alla documentazione bancaria sequestrata e prodotta dalla persona offesa.

– Vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti contestati in questa sede e quelli oggetto di altro processo definitosi con sentenza passata in giudicato (…).

