New Trolls e concerto grosso in omaggio a Luis Bacalov

Foggia, 08 luglio 2019. Nelle calde ed afose domeniche estive di luglio e agosto, come da diversi anni a questa parte, la città di Foggia offre ai cittadini gli spettacoli totalmente gratuiti della rassegna “Non soli ma ben accompagnati”, promossa dal Festival d’arte Apuliae, nelle suggestive locations di piazza Cesare Battisti davanti al teatro Giordano e del Chiostro di Santa Chiara. Domenica scorsa 7 luglio la rassegna ha preso il via con un concerto originale, sui generis, con il concerto: Concerto grosso per i New Trolls – omaggio a Luis Bacalov, con i New Trolls e l’orchestra della Magna Grecia. Protagonista l’orchestra tarantina impeccabilmente diretta da Maurizio Lomartire con il poliedrico cantante, compositore, polistrumentista Vittorio De Scalzi.

In oltre quaranta anni di onorata carriera i New Trolls hanno sperimentato diversi generi dal rock progressive al psichedelico, dal beat all’hard rock al pop, dando prova di grande maestria la scorsa domenica, unendo la grande musica classica Bach, Handel, Mozart, Beethoven al rock, forse per i puristi, già a partire dagli anni settanta, ciò poteva sembrare “blasfemo”, ma i fatti hanno dato ragione a tali “sperimentatori” della musica con oltre 80000 copie di dischi venduti. Luis Bacalov è stato uno dei maggiori compositori, arrangiatori, pianista e direttore d’orchestra del secolo scorso, scomparso nel novembre 2017, il cui nome è legato principalmente alla grande musica per cinematografo.

Nel 1971 compone Concerto grosso per New Trolls, il cui titolo già è evidente omaggio alla grande musica barocca del ‘600 – ‘700 in veste moderna rock. Grande successo, così come grande è stato il successo la scorsa domenica in virtù degli scroscianti applausi in una piena piazza Cesare Battisti.

Redazione