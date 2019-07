Puglia: bel tempo sul Sud/Est e gran caldo

Di:

Bari. Meteo Puglia: anticiclone e gran caldo sul Sud-Est con la persistenza dell’alta pressione sub-tropicale africana. Giornata che risulterà stabile e generalmente soleggiata tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo sporadici isolati piovaschi pomeridiani non esclusi in prossimità dei settori appenninici. Temperature stazionarie, ovunque superiori alle medie del periodo con punte diurne fino a 38-40 gradi in particolare su Tavoliere di Foggia entroterra salentino e Materano. Venti deboli variabili a regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi.

Martedì 09 Luglio Prevalenza di bel tempo lungo le coste, qualche temporale diurno sui rilievi

MARTEDI’: condizioni anticicloniche continuano ad interessare il Sud-Est. Giornata pertanto in gran parte soleggiata. Da segnalare tuttavia lo sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sulle zone interne appenniniche e Promontorio del Gargano con locali isolati piovaschi. Tra sera e notte nubi in aumento sul litorale Molisano con locali brevi rovesci per infiltrazioni di aria più fresca in quota. Temperature stazionarie con gran caldo persistente su tutti i settori. Venti deboli variabili, a regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

Mercoledì 10 Luglio Peggiora da Nord con temporali anche intensi. Calo termico

MERCOLEDI’: l’alta pressione si indebolisce lasciando spazio a correnti più fresche settentrionali. Tempo in peggioramento con rovesci e temporali, anche intensi, su Molise e alta Puglia, in marcia attenuati a Basilicata e medio-bassa Puglia. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; moderati occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Adriatico da poco mosso a molto mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso. Temperature in progressivo calo da Nord.