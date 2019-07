Tragica morte di Eleonora a Vico del Gargano: annullati eventi

Di:

“Col cuore, con sgomento e dolore per quanto accaduto, ci stringiamo ai cari, alla famiglia, alle tante persone che hanno voluto bene a Eleonora, la nostra giovane concittadina che ha perso la vita in un tragico incidente. In segno di rispetto e di partecipazione a questo dolore sentito da tutta la Comunità, il Comune di Vico ha annullato i prossimi eventi del cartellone estivo”.