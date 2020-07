A14, incidente tra Foggia e Cerignola: un morto

, 8 luglio 2020 – Poco dopo le 11:00, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, in direzione di Bari, a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 571, in cui sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti. Una persona ha perso la vita. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Bari. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, di percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada verso Bari alla stazione di Cerignola est.