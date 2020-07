Comparto sanità ed Enti locali uniti in Fsi-Csa, il coordinatore è Achille Capozzi

Nasce a Foggia il coordinamento per far fronte alle esigenze dei lavoratori del comparto sanità ed enti locali. Eletto coordinatore provinciale del sodalizio Fsi-Usae – CsaGuiderà il raggruppamento delle associazioni, al suo fianco una squadra di venticinque consiglieri nel segno della continuità. “Assumo con grande orgoglio e motivazione la guida del raggruppamento sindacale nella consapevolezza di poter continuare a contribuire allo sviluppo dei servizi, attraverso gli uffici diretti da risorse umane competenti nelle viarie discipline – ha dichiarato il neo coordinatore provinciale- contrapposto ad un costante aumento dei compiti da svolgere”.

“L’orientamento politico che ha segnato il nostro paese, ha individuato e considerato l’impiego pubblico come una spesa da ridurre, attuando politiche volte solo al risparmio.

La situazione emergenziale che sta vivendo il nostro paese, legata alla diffusione virale del coronavirus, però, ha messo in risalto quanto questo pensiero sia sbagliato, i lavoratori pubblici non vanno considerati una spesa, ma una risorsa”. La conclusione è che “in questo complesso contesto, per essere più incisivi e risolutivi, si rende necessario adottare politiche sindacali volte alla tutela dei lavoratori di comparti analoghi, approfittando della necessaria esperienza maturata ognuno nel proprio settore”.

E’ il questo motivo che ha spinto a creare un sodalizio tra l’organizzazione Fsi-Usae, che si occupa ed è rappresentativo nel comparto sanità, e il C.s.a regioni autonomie locali rappresentativo nel comparto funzioni locali. Nel primo incontro ufficiale sono state definite le linee di indirizzo e sono stati eletti nell’organizzazione i componenti del coordinamento provinciale di foggia. I nomi del coordinamento provinciale: Michele Tenace, Domenico Guerra, Luigi Mucciarone, Alessandro Ritucci, Felice Scopece, Mario Vitale, Giuseppe di Benedetto, Libero Scarabino, Antonio Paiano, Massimo Guerra, Natale Cursio, Antonio Patrizio, Antonio Caraglia, Michele Cappucci, Ludovico Maffei, Giuseppe Schiavo.