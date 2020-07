Covid: “2,5 milioni per i politici, miserie per gli infermieri”

La dura presa di posizione del leader del sindacato infermieri italiani sulle cifre spese dalla camera dei deputati per l’emergenza sanitaria: “I paradossi di queste due italie:, e quella dei lavoratori della sanità, trattati come carne da macello pronti a rischiare la vita per 5 euro al giorno”.

“Leggo con stupore, da cittadino prima ancora che da Presidente nazionale di un sindacato di infermieri, le cifre, pubblicate dagli organi di stampa nei giorni scorsi, relative al bilancio di spesa della Camera dei Deputati per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

1,7 i milioni di euro, spesi per i servizi medico-sanitari, che approderanno in aula nel progetto di bilancio per l’anno finanziario 2020, e ben 800mila gli euro aggiuntivi alla voce “Prodotti farmaceutici e sanitari”. Superano quindi i due milioni di euro, esordisce De Palma, leader del Nursing Up, le uscite durante il tragico periodo del Covid.

Fonte: assocarenews