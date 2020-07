“Mancano certezze per la ripartenza: organici docenti e ATA insufficienti”

Roma, 08 luglio 2020. “Dal Ministero nessuna indicazione operativa concreta è pervenuta alle scuole e ai sindacati rispetto alla ripartenza in presenza: così l’Esecutivo Regionale della UIL Scuola di Puglia, riunitosi a Bari il 7 luglio 2020, si esprime in merito a uno specifico ordine del giorno”. Siamo al più totale “fai da te” con tanti tavoli tecnici e nessuna decisione concreta. Pensiamo ai dirigenti scolastici, abbandonati dal ministero al lorodestino, con assunzione di responsabilità eccessive, e al disagio dei genitori di quegli alunni che frequentano in piccole aule da 28 studenti, le così dette “classi pollaio”, che brancolano ancora nel buio a poche settimane dall’avvio dell’anno scolastico. Ogni regione si muove in una direzione diversa !!! E ai Comuni in dissesto finanziario ci sta pensando qualcuno? Tanto, male che vada, ci sta sempre la didattica a distanza a metterci una pezza!!!

La scuola non potrà ripartire in assenza di un organico aggiuntivo del personale docente e ATA, di procedure snelle per l’assunzione dei precari, di presidi sanitari presso ciascuna scuola, di prescrizioni per i lavoratori fragili, di utilizzazione di nuovi spazi da rendere disponibili a cura degli enti locali, di DSGA, di dirigenti scolastici che gestiscono una sola scuola e di precise indicazioni da fornire agli stessi dirigenti e al personale tutto.

La regione vorrebbe stanziare 40 milioni di euro per sostenere la ripartenza in presenza con risorse umane aggiuntive e, a tal proposito, la UIL Scuola chiede l’istituzione di un tavolo per il sostegno del precariato! La scuola non può essere chiamata in ballo solo per fini elettorali, ma deve diventare centrale nell’azione di governo, dopo tanti anni di costanti

umiliazioni e scarsissima considerazione. In seguito alle affermazioni e ai riconoscimenti pubblici, da parte del ministro, per le sfide affrontate e vinte con grande spirito di sacrificio dal personale tutto della scuola al fine di assicurare la continuità del processo

formativo mediante la DAD, processo che i dirigenti scolastici hanno dovuto gestire tra la miriade giornaliera di disposizioni e di indicazioni, molto spesso in stridente contraddizione tra loro, adesso arrivano anche le bacchettate!

La memoria si è fatta debole e decisamente difettosa e ben farebbe Mattarella a rinfrescarla dopo i suoi riconoscimenti all’essenzialità fondamentale ed irrinunciabile, costituzionalmente riconosciuta, del ruolo della comunità educante in uno stato civile e moderno. Siamo giunti al punto di calpestare anche lo stato di diritto, se è vero com’è

vero che è stato disatteso, a proposito del FUN dei DS (Fondo Unico Nazionale), il verbale di conciliazione sottoscritto da un ministro della Repubblica italiana e le organizzazioni sindacali dei DS.

Ma viepiù! Il MEF, tramite l’UCB, alfieri della conservazione dell’organizzazione formale – burocratica, comunica all’inerte e passiva amministrazione che BISOGNA RECUPERARE le somme percepite INDEBITAMENTE dai DS negli anni precedenti al FUN 2018/19, anche a seguito di contrattazioni nazionali e regionali, regolarmente sottoscritte da sindacati e

dall’amministrazione, legittimamente vistate dagli organi di controllo. All’orgoglio ferito di una classe dirigente vilipesa potrebbe seguire la rabbia! Ed è questo il sentimento che sta covando giustamente l’area V e, per tutte queste ragioni, la UIL Scuola di Puglia indice un sit in regionale di protesta dei Dirigenti Scolastici pugliesi, a prescindere dall’appartenenza

sindacale, per martedì 14 luglio 2020 dalle ore 10 alle ore 12 in Via Castromediano, 123 – Bari, davanti la Direzione Scolastica Regionale. Al termine della manifestazione la scrivente organizzazione chiederà di essere ricevuta dal Direttore Generale. Inoltre, alle ore 9 dello stesso giorno è convocata una conferenza stampa presso la sede della Uil Scuola in Via Cirillo 73 – Bari.

La didattica a distanza non può essere sostitutiva di quella in presenza e ha mostrato tutti i propri limiti, creando notevoli difficoltà a chi la fa e a chi la riceve, destabilizzando la vita privata del personale scolastico e delle famiglie. Ormai siamo stufi: vanno date risposte urgenti e concrete alle famiglie e ai lavoratori, altrimenti i dirigenti scolastici resteranno, ancora una volta, in perfetta solitudine come già accaduto nel periodo di lockdown.

(A cura di Vincenzo Fiorentino – Gianni Verga

Responsabile Regionale Area V Segretario Generale Regionale PUGLIA)