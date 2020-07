“E’ tutto vero”: dopo anni, posa asfalto sulla strada di ingresso Manfredonia Sud

, 08 luglio 2020. L’asfalto è finalmente realtà sulla strada di ingresso della Manfredonia Sud. Lo annuncia sui social l’attuale Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta. “Dopo qualche mese dal mio insediamento, percorsi la strada di ingresso a Manfredonia Sud che versava in condizioni pietose, un brutto biglietto da visita per una delle città più belle ed importanti della Capitanata. Mi dissero che si trattava di una strada provinciale che non veniva manutenuta da anni e subito chiesi agli uffici di poter finanziare l’opera di riqualificazione. Questa mattina è iniziata la posa dell’asfalto. Il nostro territorio ha bisogno di poche chiacchiere e tanta concretezza!”.