Foggia. 20 anni dalla morte di Rico Garofalo, primo maestro di Renzo Arbore

, 08 luglio 2020. Ventennale della scomparsa del maestro Rico Garofalo, il prossimo venerdì 10 luglio 2020. Sono passati 20 anni dalla morte di Garofalo, un musicista apprezzato che ha sempre portato alto il nome di Foggia, ma il suo ricordo è sempre vivo nella mente di tanti che lo hanno conosciuto.

Durante la seconda guerra mondiale e l’occupazione degli alleati, il giovane talentuoso Rico diede il suo contributo suonando per gli americani che andavano letteralmente in delirio per lui tanto da chiamarlo “Freddie the little Gershwin” riscuotendo consensi dai vertici militari tanto da essere invitato più volte a trasferirsi con loro negli States. Ma Rico che amava la sua terra restò nella sua città e fondò l’orchestra Parker’s Boys suonando musica che ripercorreva lo stile americano come lo Swing, il Jazz, il Boogie Woogie. Di questa orchestra, apprezzata in tutta Italia, faceva parte anche il giovanissimo Renzo Arbore in qualità di cantante e clarinettista.

E’ stato il primo maestro del grande Renzo Arbore a cui gli ha insegnato i primi rudimenti e la passione per la musica e per l’orchestra, amore che tutt’oggi coltiva con successo. Durante le interviste il noto showman ha sempre detto: “Devo tutto a Rico se non fosse stato per lui avrei fatto un altro mestiere”.

Il maestro Rico Garofalo è stato anche uno zelante insegnante di musica. Come non ricordare l’audace impresa di dirigere 600 alunni della scuola Elementare De Amicis di Foggia sistemati presso la tribuna dello stadio Zaccheria in brani come Va pensiero di G. Verdi, Madama Butterfly di G. Puccini e l’inno di Mameli, al cospetto delle autorità e del Presidente del Consiglio di Stato. Autore di 250 canzoni vinse numerose manifestazioni musicali insieme al suo paroliere, il Prof. Gino Scauzillo. Figlio spirituale di Padre Pio, per amore e devozione alla sua morte scrisse un brano dedicato al Santo Frate “La Canzone di Padre Pio” sempre con Gino Scauzillo, incisa nel 1969 tradotta in quattro lingue e ascoltata in tutto il mondo. Roberto Allegri, noto scrittore milanese che ha pubblicato diversi libri su Padre Pio, nella sua ultima opera uscita il 19 maggio scorso dal titolo “Farò rumore più da vivo che da morto” ha voluto dedicare un capitolo al maestro Rico Garofalo e al suo rapporto con Padre Pio, definendolo “ è praticamente un mito”.

Non solo musicista ma anche grande personaggio. Per il suo simpaticissimo carattere nella primavera del 2000 venne scelto dalla regista Lina Wertmuller, oscar alla carriera 2020, per recitare in un film dal titolo “Francesca e Nunziata” con un cast di eccezione come Sophia Loren, Raoul Bova, Giancarlo Giannini, Claudia Gerini. Purtroppo prima delle riprese che si sarebbero tenute nell’isola di Procida, Rico Garofalo si ammalò gravemente e quel sogno appena accarezzato svanì.

Dopo la sua morte avvenuta il 10 luglio del 2000, la città ha voluto omaggiare la sua memoria intitolandogli una via di Foggia. A quella cerimonia, oltre alle autorità locali, presenziò il suo illustre allievo Renzo Arbore. Nel marzo del 2013 l’Istituto Scolastico De Amicis di Foggia, dove in maestro ha insegnato per tanti anni gli intitolò l’aula musicale.

Il 10 settembre 2017 presso la sala della Provincia di Foggia in occasione della presentazione del libro “Rico Garofalo una vita per la musica” ed. Il Castello, Renzo Arbore volle ancora celebrare il ricordo del suo maestro definendolo “il grande Carosone foggiano”.

Anche a livello nazionale hanno voluto conoscere le gesta e le virtù del maestro Rico Garofalo. L’emittente tv 2000 tramite la conduttrice Lucia Ascione del programma “Nel cuore dei Giorni” ha ospitato il figli del maestro Riccardo e Marcello. Sempre Riccardo e Marcello sono stati ospiti del programma “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli.

“Il suo ricordo è sempre vivo e quando le circostanze lo permetteranno noi figli del maestro organizzeremo un evento per poter celebrare il ventennale della sua scomparsa. A lui il nostro ringraziamento ad un padre premuroso e musicista formidabile”, dice il figlio Riccardo a StatoQuotidiano.it.