Foggia. Esce fuori strada e si ribalta su via Manfredonia: ferito 40enne (FOTO)

, 08 luglio 2020. Veicolo esce fuori strada e si ribalta. È successo stamani verso le ore 12:30 quando una Cotroen C3 con alla guida un foggiano di 40 anni, per cause al vaglio della Polizia Locale, è uscita fuori strada su via Manfredonia a poche centinaia di metri dallo svincolo della SS89.

L’auto ha percorso diversi metri nei campi e si è ribaltata su se stessa. Il conducente non dovrebbe essere in condizioni preoccupanti; adesso si trova presso il Pronto soccorso.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI