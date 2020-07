Foggia, grosso petardo sotto casa di 2 donne: indagine della polizia

(Gazzetta del Mezzogiorno) Un grosso petardo è stato fatto esplodere la notte scorsa a Foggia, sotto la finestra di un’abitazione che si trova in via Baviera. La deflagrazione ha causato la rottura dei vetri della finestra. Il boato è stato udito in gran parte della città. Nella casa abitano due donne che sono state ascoltate dagli agenti di Polizia ai quali hanno riferito di non saper dare una spiegazione all’accaduto. I poliziotti stanno indagando per risalire al movente dell’accaduto. Da fonti investigative si apprende che le due donne pare abbiano avuto nel recente passato problemi con il vicinato. Fonte: GdM