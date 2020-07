, 08 luglio 2020. Con recente, ilha proposto il conferimento di 4 promozioni per merito straordinario e 2 lodi per il personale in servizio presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico — sezione volanti, della Questura foggiana, per un intervento di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un uomo che, aveva tentato il suicidio, mediante l’apertura delle valvole di due bombole di GPL.

I fatti sono avvenuti lo scorso 3 dicembre 2017, alle ore 9, a Foggia. Ad intervenire due equipaggi, composti dall’assistente capo Nigro Luigi e dagli assistenti De Padova Fabio, Bisceglia Angelo e Gaeta Michele.