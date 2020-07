Manfredonia: opera ingegneristica mitigazione rischio idraulico, ok schema contratto

, 08 luglio 2020. “Opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico – Ponte di Via Cervaro Vallecola San Lazzaro“: con recente determina del Comune di Manfredonia è stato approvato lo schema di contratto, “sia per meglio disciplinare i rapporti con la ditta aggiudicatrice, sia per adeguarlo alle risultanze degli atti di gara e giudiziari”.

“Il contratto andrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogate della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 del D.gvo 50/2006”.

Storia. Si ricorda che, dopo l’espletamento della gara di appalto effettuato dalla S.U.A. della Provincia di Foggia, è risultato primo l’operatore economico “Rotice Antonio S.R.L.” con il punteggio complessivo di 92.633, seconda l’impresa “Cosmic Impianti S.R.L.” con il punteggio complessivo 91.931. Il Tar Puglia con proprio provvedimento, n.429 del 19.03.2020 accoglieva il ricorso della seconda classificata, “Cosmic Impianti S.R.L.”, che ha proposto l’annullamento delle determinazioni della S.U.A. della provincia di Foggia nn. 1070/2019 e 1097/2019, rispettivamente di aggiudicazione all’operatore economico “Rotice Antonio SRL” e la successiva dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, per irregolarità nella procedura di gara.

Il Consiglio di Stato con proprio provvedimento n.2618/ del 15.05.2020, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della richiamata sentenza di primo grado del Tar Puglia, proposta dalla Ditta “Rotice Antonio S.R.L.”. In ottemperanza all’ordine del Tar Puglia, la S.U.A. della provincia di Foggia, con proprie determinazioni nn. 730/2020 del 27.05.2020 e 820/2020 rispettivamente, prima ottemperava all’ordine del Tar Puglia, annullando l’aggiudicazione all’impresa Rotice SRL e aggiudicando all’impresa Cosmic Impianti SRL, poi dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione.

