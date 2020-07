Paolo Campo “La Puglia riparte con la nuova ordinanza”

Manfredonia, 08 luglio 2020. “È di oggi la nuova ordinanza emanata dal Presidente Michele Emiliano in merito alle linee guida da osservare per le attività commerciali, produttive e sociali. Con le nuove misure si mira ad adeguare l’esercizio di tutte le attività economiche all’attuale regime di libertà di relazioni sociali, prevedendo che in tutti gli ambiti di queste attività, la deroga attuale possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengano relazioni sociali abituali.

Inoltre, la stessa ordinanza disciplina l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati adeguandoli all’attuale regime di libertà di relazioni sociali, consentendo che su tali mezzi, seppur muniti di mascherine a protezione delle vie respiratorie, possano viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali. Risulta questa l’ennesima dimostrazione di quanto l’impegno profuso in questi ultimi mesi di crisi sia servito ad accelerare i tempi per una giusta ripartenza.