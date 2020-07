Pio e Amedeo lanciano spot con sfondo i Faraglioni di Mattinata (video)

Foggia, 08 luglio 2020. Il duo comico foggiano Pio e Amedeo lanciano una sfida direttamente dalle spiagge del Gargano. Come dal video in allegato, Pio D’Antini e Amedeo Grieco lanciano il tag #sTappiamociacasa (vostra) e scrivono “Ciao ragazzi…eccoci qua per dirvi una bella cosa…veniamo a casa vostra. Ebbene si! Dopo esserci sTappati in casa per 3 mesi, mo’ finalmente possiamo riunirci e brindare tutti insieme…sempre e solo con la Birra Peroni-Come dovete fare voi per averci a casa vostra come quelli della lettura del gas??

Facile, dovete solo pubblicare, nei commenti qui sotto, i video di come si brinda dalle vostre parti colorando il brindisi come più potete e inserire #sTappiamociacasa, taggateci e taggate anche Birra Peroni…poi ce la vediamo noi, dopo aver bevuto un pò di Peroni, a scegliere i video più belli per poi venire a casa vostra! Me sbizzarritevi e mi raccomando mettete le #Peroni in fresco che abbiamo sete. #AD #Peroni #sTappiamociacasa (vostra)” .

#sTappiamociacasa (vostra) Ciao ragazzi…eccoci qua per dirvi una bella cosa…veniamo a casa vostra🤪Ebbene si! Dopo esserci sTappati in casa per 3 mesi, mo' finalmente possiamo riunirci e brindare tutti insieme…sempre e solo con la Birra Peroni🍻🍺😁Come dovete fare voi per averci a casa vostra come quelli della lettura del gas??Facile, dovete solo pubblicare, nei commenti qui sotto, i video di come si brinda dalle vostre parti colorando il brindisi come più potete e inserire #sTappiamociacasa, taggateci e taggate anche Birra Peroni…poi ce la vediamo noi, dopo aver bevuto un pò di Peroni, a scegliere i video più belli per poi venire a casa vostra!😎 Me sbizzarritevi e mi raccomando mettete le #Peroni in fresco che abbiamo sete😝🥳🥳#AD #Peroni #sTappiamociacasa (vostra) Pubblicato da Pio e Amedeo su Mercoledì 8 luglio 2020